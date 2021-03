Next klar til at skabe en bedre verden

Se billedserie De nye bæredygtige tiltag inkluderer blandt andet valgfag på tømreruddannelser i bæredygtigt byggeri. Foto: PALLE DEMANT

Vestegnen - 11. marts 2021 kl. 10:23 Kontakt redaktionen

Bæredygtighed er nøglebegrebet i forhold til FN's 17 verdensmål, og det er også et af kernepunkterne i Next Uddannelses strategi. Derfor var glæden stor, da Next blev orienteret om, at skolen nu officielt er UNESCO Verdensmålsskole.

Next Uddannelse har en række gymnasie- og erhvervsuddannelser på Vestegnen. Blandt andet har Next Uddannelse erhvervsskoler i Rødovre, Glostrup/Albertslund og Ishøj, samt gymnasier i Albertslund og Ishøj.

Vil skabe fremtidens forandringsagenter

De 17 verdensmål omhandler blandt andet en bæredygtig udvikling i forhold til klima, afskaffelse af sult og fattigdom, ligestilling, økonomisk vækst og naturligvis uddannelse. Som en af Danmarks største ungdomsuddannelsesinstitutioner har det været oplagt for Next at blive verdensmålsskole.

- Vi har de seneste år haft et stort fokus på bæredygtighed i vores organisation og i undervisningen på vores skoler, og det er et af kernepunkterne i vores strategi. Vi glæder os over, at vi nu kan kalde os verdensmålsskole og ser frem til at samarbejde med UNESCO og de øvrige verdensmålsskoler, siger direktør for Next, Ole Heinager.

- Vi har hvert år 35.000 cpr-numre gennem vores uddannelser, og kan vi klæde dem på til at blive fremtidens forandringsagenter, når det handler om en bæredygtig dagsorden, så skal vi selvfølgelig gøre det.

50 nye tiltag allerede i gang

Next har seks gymnasier og 40 erhvervsuddannelser fordelt på 12 adresser i Storkøbenhavn, og alle steder er der allerede nu flere bæredygtighedstiltag i fuld gang.

Det gælder både i den konkrete undervisning, men også i forhold til bygninger, medarbejdertrivsel og generelt ressourceforbrug. De mange tiltag har ifølge uddannelseskonsulent Christian Greve, som leder projektet, været et resultat af en længere udviklingsproces og store ambitioner for fremtiden.

- Vi er fra starten gået helhjertet ind i det her projekt. Det har været vigtigt for os, at når vi blev godkendt som verdensmålsskole, så var vi også klar med en helhedsplan for Next. Det kan jeg med ro i sjælen sige, at vi har, og det skyldes i høj grad vores afdelingers såkaldte verdensmålskoordinatorer. Gennem ansøgningsprocessen har vi udviklet mange nye tiltag, hvoraf flere kunne bygge oven på meget af det, der allerede er i gang. Nu står vi med 50 initiativer fordelt på alle vores skoler, bygninger og uddannelser, og nu glæder vi os til, at de får vinger at flyve på med den styrke, som netværket i UNESCO kan give os, forklarer Christian Greve.

De mange nye bæredygtige tiltag inkluderer lige fra at indføre led-belysning i alle bygninger til valgfag på tømreruddannelser i bæredygtigt byggeri. Det er først og fremmest medarbejdere på Next Uddannelse, der skal sørge for, at tiltagende bliver implementeret, men for at være sikker på, at alt glider efter planen, har Next udpeget 20 medarbejdere til verdensmålskoordinatorer.

- Next er en rigtig stor organisation med næsten 1000 ansatte, og for at sikre sammenhæng og vidensdeling i indsatsen har vi 20 verdensmålskoordinatorer fordelt på alle vores adresser. De skal fungere som bindeled både internt i organisationen og eksternt til vores mange nye potentielle samarbejdspartnere i UNESCO-netværket, forklarer Christian Greve, der glæder sig til de kommende års arbejde.

- I bund og grund handler samarbejdet jo om at skabe en lidt bedre verden. Det er vi allerede godt i gang med, når vi uddanner tusindvis af mennesker, og nu lægger vi et ekstra lag på i form af en skarpere bæredygtighedsdagsorden, tilføjer Christian Greve.