Nervepirrende afslutning: Brøndby sejrede igen

Vestegnen - 09. november 2020 kl. 17:41

Helt som ventet var der spænding for alle pengene, da Brøndby Volleyball Klubs volleyligadamer, lørdag besejrede ASV Elite med 3-2 efter en yderst nervepirrende afslutning.

Fra start så det ellers ikke ud til at det ville blive en tæt kamp. Brøndby lagde stærkt ud. Solide servemodtagninger af Sille Hansen, som nok præsterede den bedste servemodtagning, der har været set på holdet i år, lagde grunden til pæne angreb, som støt og roligt fik pointhøsten til at løbe fra ASV, som måtte se Brøndby tage sættet med de overbevisende cifre 25-16.

Desværre holdt det høje niveau i modtagningen ikke ind i andet sæt. Angreb over midten blev dermed begrænset. Kanterne Lucia Babic og Sille Hansen holdt stadig et pænt niveau, men angrebet var til at læse for de godt kæmpende Aarhus-spillere, som mod slutningen af sættet fik presset sig foran med 25-23.

ASV pressede i tredje sæt godt på i serven og præsterede ikke færre end seks serveesser. Ikke desto mindre holdt Brøndby trit med ASV og de to hold skiftedes til at tage små føringer, og efter at have været bagud med 17-20, så det ud til at Brøndby fik styr på begivenhederne og på godt blokadespil. Brøndby kom i front med 22-21, men ASV lod sig ikke ryste og i en pæn slutspurt tog de sættet 25-22.

Det var nu med ryggen mod muren, at Brøndby gik på banen til fjerde sæt, men spillerne modstod presset. Servemodtagningen var væsentligt forbedret, med libero Laura Kjelstrup som dirigent og en Sille Hansen, som igen lå i top efter en noget svingende modtagning i andet og starten af tredje sæt. Centerspillet kom igen i spil og det gav plads til at Sofia Bisgaard kunne vinde angreb fra kanten. Spillet fra begge hold havde høj kvalitet og de to hold fulgtes ad i spektakulære dueller, indtil ASV en sidste gang fik kontakt ved 13-13, hvor Luci Babic gik i servefeltet og med effektive server pressede ASV i bund. Brøndby kom på 18-13 og i rotationen efter lagde Sille Hansen ud med tre serveesser som øgede yderligere til 22-14 og et par rotationer efter var sættet taget hjem med 25-18.

Underholdningsværdien var fantastisk gennem hele det afgørende femte sæt. Sille Hansen og Sofia Bisgaard gjorde det godt på venstrekanten og Lucia Babic var i særklasse stærkt spillende med seks utroligt kraftfulde vinderslag fra højre side af nettet. Men også ASV var stærkt spillende. Efter at have været bagud 12-11, kom de til to matchbolde ved 14-12. Brøndby overlevede begge, men ASV fik to mere ved 15-14 og 16-15. Det var nu Brøndby, der kæmpede sig til en matchbold som ASV overlevede, men herefter tog Brøndby de to sidste point til sejren 19-17 på først et point som Sofia Bisgaard i to forsøg fik i gulvet til 18-17 og derefter matchbolden til 19-17 på et elegant lob fra Lucia Babic, som dermed satte et flot punktum for en kamp, hvor hun stod for ikke mindre end 26 point.

Allerede torsdag den 12. november skal Brøndby i kamp igen, når de kl. 20.00 i Brøndby Stadionhal 1 tager imod VK Vestsjælland.