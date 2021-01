Brøndbyvirksomheden Nemlig.com bygger stort distributionscenter ved Aarhus. Her ses adm. direktør Stefan Plenge, som er glad for at virksomheden nu også får en base i Jylland. Foto: Kim Rasmussen

Nemlig.com i største investering nogensinde

Onlinesupermarkedet nemlig.com, der har sit hovedsæde i Brøndby, tager nu første spadestik til virksomhedens største investering - et stort distributionscenter i Aarhus, der vil skabe over 1.000 nye arbejdspladser.

Nemlig.com's leveringsområde dækker i dag 84 procent af de danske husstande, og alle varer pakkes fra virksomhedens ene distributionscenter i Brøndby. Investeringen i det nye distributionscenter i Vestdanmark handler derfor om at kunne tilbyde en endnu bedre service til de mange fynboer og jyder, der igennem årene har ændret deres indkøbsvaner til at handle dagligvarer online.

- Det er fantastisk, at vi nu kan annoncere denne store nyhed til glæde for vores mange loyale kunder i Vestdanmark, der nu kan se frem til en endnu bedre service i form af hurtigere levering, ligesom at de får langt flere leveringsintervaller at vælge mellem i alle døgnets timer, siger Stefan Plenge, der er stifter og administrerende direktør i Nemlig.com.