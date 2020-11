Allingvej i Hvidovre løber parallelt med Holbækmotorvejen - fra Hvidovrevej til Avedøre Havne. Ved Allingvej ligger et stort parcelhusområde, hvor beboerne er hårdt belastet af trafikstøj. På den modsatte side af motorvejen ligger Hvidovre Hospital og boligbebyggelsen Rosenhøj. Foto: Kortforsyningen / Skråfoto

Nedsat hastighed på motorvej: Der er mærkbar virkning

Vestegnen - 28. november 2020 kl. 08:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Beboerne ved Holbækmotorvejen i Hvidovre oplever en mærkbar nedsættelse af trafikstøjen, efter hastigheden er sænket.

- Vi håber, at hastighedsnedsættelsen bliver gjort permanent.

Sådan lyder det fra Svend Sørensen, der er en del af Borgergruppen Allingvej, som i årevis har kæmpet for at få sænket trafikstøjen fra Holbækmotorvejen i Hvidovre.

I mere end tre år har borgergruppen kæmpet for at få nedsat hastigheden på Holbækmotorvejen i udadgående retning, og med opbakning fra borgmestre og lokale folketingspolitikere, lykkedes det tidligere i år at få transportministeren til at give grønt lys til et forsøg, hvor hastigheden i udadgående retning nedsættes, nøjagtig som det længe har været tilfældet i indadgående retning.

Vejdirektoratet satte gang i forsøget den 21. september. Hastigheden er blevet sat ned på strækningen fra Folehaven og frem til udfletningen mod Motorring 3 i Brøndby. Der er tale om en cirka tre kilometer strækning, hvor hastigheden gradvis øges fra 60 til 90 kilometer i timen. Efter afkørslen mod Motorring 3 i Brøndby, er hastigheden igen 110 kilometer i timen. Tidligere har hastighedsgrænsen været 110 kilometer i timen helt fra motorvejens begyndelse ved Vigerslevvej.

Det er mærkbart - Både jeg - og flere beboere på Allingvej, som jeg har talt med - har kunne konstatere, at der er sket en mærkbar nedsættelse af trafikstøjen. Derfor håber vi, at hastighedsnedsættelsen gøres permanent, siger Svend Sørensen fra Borgergruppen Allingvej.

Den mærkbare nedsættelse af trafikstøjen er opnået, selv om der ifølge borgergruppen har været en fejl i skiltningen på to motorvejsramper ved Avedøre Havnevej, så bilisterne har haft mulighed for at køre langt stærkere end tilsigtet.

Om beboerne får ønsket om permanent hastighedsnedsættelse opfyldt, er uafklaret på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet forventer først at have evalueret forsøget i løbet af foråret, efter at have analyseret blandt andet støjmålinger før og efter.

Selve forsøgsperioden slutter i disse uger, men de lavere hastighedsgrænser vil dog indtil videre gælde frem til foråret.

Minister lyttede Borgergruppen Allingvej, der repræsenterer nogle af de mest støjplagede borgere på Vestegnen, har foreslået hastighedsnedsættelse som et effektivt middel til at dæmpe trafikstøjen. Forslaget er båret videre af borgmestrene fra Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk.

De var i starten af februar til møde med transportministeren om sagen. Netop disse tre kommuner har nogle af de mest støjplagede beboere i landet, og de har længe kæmpet for initiativer, der kan reducere trafikstøjen.

De tre Vestegns-borgmestre - Helle Adelborg (S) fra Hvidovre, Kent Magelund (S) fra Brøndby og Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk - ønsker at øge opmærksomheden på trafikstøjen, der blandt andet går ud over borgernes sundhed.

Trafikstøjen kan dæmpes på mange måder. Det kan ske ved støjskærme, jordvolde, støjdæmpende asfalt mm. De tre kommuner mener dog, at det billigste og mest effektive middel er at nedsætte hastigheden på Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen gennem de tre kommuner.

En hastighedsnedsættelse vil, ifølge de tre kommuner, uden de store omkostninger kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2 - 3 dB - samtidig med det kan have en positiv effekt på trafiksikkerhed og klima.

Besøget hos transportminister Benny Engelbrecht (S) resulterede i, at han satte gang i forsøget på Holbækmotorvejen gennem Hvidovre.

Hvis tallene viser det samme, som beboerne oplever - en mærkbar nedsættelse af støjen - så kan det være løftestang for, at hastigheden reduceres andre steder. I flere andre lande har man nedsat hastigheden på nogle motorveje for at reducere trafikstøjen - blandt andet i aften- og nattetimerne.