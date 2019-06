Nedrivning af højhuse - etage for etage

Brøndby Kommune har sendt et forslag til VVM-tilladelse i høring frem til 1. september. Den sætter kravene i forbindelse med nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand.

Vestegnen - 25. juni 2019 kl. 06:43

Nedrivningen af de fem højhuse i Brøndby Strand er kommet et skridt tættere på realisering. Det sker i kraft af det udkast til VVM-tilladelse, der netop er sendt i høring. En VVM-tilladelse lister en række konkrete krav op, som kommunen stiller til boligselskaberne for, at de kan få lov til at rive fem af de ikoniske højhuse i Brøndby Strand ned.

Boligselskaberne har valgt at rive de fem østligste højhuse i Brøndby Strand Parkerne ned, da de er forurenet med PCB og uegnede til beboelse.

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil nedrivningen af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne påvirke miljøet. Et nedrivningsprojekt af denne størrelse i et tætbefolket område vil også altid påvirke naboerne. Men med dette udkast til VVM-tilladelse, vi nu har lavet sammen med boligselskaberne, har vi gjort os umage for, at der undervejs tages flest mulige hensyn til miljøet og naboerne, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Det seneste halve år har boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne undersøgt de gener, der vil opstå ved nedrivningen. I dialog med Brøndby Kommune har de tilpasset projektet, så generne bliver mindsket mest muligt. Højhusene skal ikke sprænges, da det er for risikabelt i det tæt beboede område. De pilles til gengæld ned etage for etage oppefra.

Selv om boligselskaberne har gjort meget for at mindske generne, kan nedrivningen ikke undgå at påvirke omgivelserne i Brøndby Strand Parkerne. Det vil blandt andet støje og det er nødvendigt at omlægge trafikken lokalt. For at mindske støjen, der vil være, har man blandt andet sat krav til, at arbejdstiderne ligger hverdage i dagtimerne.

Boligselskaberne i Brøndby Strand forventer at gå i gang med nedrivning af de fem østlige højhuse i 2021.

Selve nedrivningen starter med, at gulve, døre og sanitet mv. bliver fjernet. Herefter vil højhusene blive pillet fra hinanden etage for etage oppefra og ned. De enkelte elementer bliver løftet ned med kran, enten i store stykke eller efter nedklipning med små maskiner.

Inden nedrivningen bliver højhusene dækket ind med stillads og armeret plastik. Inddækningen begrænser spredning af støv og risikoen for, at der falder materialer ned omkring højhusene.

I forbindelse med nedrivningen bliver der etableret to byggepladser: en omkring de tre højhuse i Albergparken og en omkring de to højhuse i Tranumparken. Det betyder, at Albjergparken og Tranumparken bliver lukket for beboertrafik. Beboertrafikken vil i nedrivningsperioden blive ledt af alternative ruter. Trafik til byggepladsen ledes udelukkende via Strandesplanaden, så beboertrafik og byggepladstrafik kan blive holdt adskilt.

Høringsperioden af udkast til VVM-tilladelse løber frem til og med den 1. september 2019. I forbindelse med høringen holder Brøndby Kommune borgermøde i Kulturhuset Brønden den 15. august 2019 kl. 17.