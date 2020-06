Nedlukning: Kommune sparer stort

Se billedserie Ishøj Kommune har et stærkt fokus på moderne teknisk styring.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger et gammelt ordsprog.

Det gælder også de seneste måneders corona-krise, som har lukket store dele af det offentlige Danmark ned siden marts.

I Ishøj Kommune har nedlukningen af skoler, rådhuset og idrætscentret betydet, at kommunens el-forbrug er blevet reduceret med over 150.000 kWh. Det svarer til det årlige el-forbrug for omkring 35 husstande - og dermed er miljøet blevet skånet for 27 tons CO2.

- Og så har vi ikke engang medregnet varmebesparelser, og alle de øvrige kommunale bygninger, som også har kunne skrue ned for el, varme og ventilation, siger Erkan Yapici, formand for klima- og miljøudvalget i Ishøj Kommune.

- I Ishøj Kommune har vi udnævnt 2020 til klimaår, hvor vi vil sætte fokus på klimaet, så det er naturligvis glædeligt, at vi netop i år kan skåne miljøet for masser af CO2 - selvom det naturligvis har fundet sted på en trist baggrund, siger Erkan Yapici.

Lys og varme slukker selv

Energibesparelserne i Ishøj er sket, fordi de tekniske drift-medarbejdere i kommunens center for ejendomme og de tekniske serviceledere på de forskellige ejendomme har haft stort fokus på styringen af varme- og ventilationsanlæg.

Igennem længere tid har medarbejderne arbejdet på at gøre energianlæg i kommunens bygninger intelligente og styrbare fra centralt hold. Det betyder blandt andet, at varme, ventilation og belysning automatisk bliver justeret efter brugen af bygningerne.

Så når alle medarbejdere og elever er sendt hjem, slukker lyset og ventilationen automatisk - til glæde for klimaet og kommunens energiregning.

- Det lyder helt naturligt, at ventilation, lys og varme kun skal køre, når der er brug for det, men det kræver faktisk en indsats. Derfor har et stærkt fokus på moderne teknisk styring og specialiseret personale betydet, at vi kan vise et kraftigt reduceret energiforbrug. Vi arbejder videre med at optimere vores tekniske anlæg, og vi forventer, at det fremover vil bringe flere energibesparelser med sig - også når dagligdagen vender tilbage efter corona-krisen, siger Inge Sørensen, centerchef i kommunens center for ejendomme.

Finjustering giver større besparelser

Alt er dog ikke foregået per automatik.

Udover den intelligente styring af energi har medarbejderne i den tekniske drift og de tekniske serviceledere været yderst proaktive for at spare på energien i den specielle corona-situation.

- Bygningernes intelligente styring kan ikke tage højde for ekstraordinære situationer som eksempelvis corona-nedlukningen. Derfor har vi mulighed for at regulere de store energislugere i bygningerne fra vores computere og har hjemmefra kunnet slukke ventilationsanlæg og skrue ned for varmen i de tomme ejendomme, siger Hans Runge Hansen, CTS-tekniker, som bliver suppleret af kollegaen Jeanette Bøgh:

- Effekterne er jo tydelige, når man ser på energiforbruget. Dette har da også fået os til at kigge fremad og se, om vi ikke i den almindelige daglige drift kan opnå endnu større energibesparelser ved at finjustere vores anlæg personligt. Det kræver en del arbejde at få det hele til at gå op i en højere enhed, men når man kan se, at det har en stor effekt, giver indsatsen mening.