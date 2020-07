Nedlagt af politihund

To mænd er blevet sigtet for forsøg på tyveri fra en byggeplads i Brøndby - den ene blev stoppet af en politihund.

Betjentene fik øje på to mænd og kommanderede dem til at stoppe. Den ene efterkom, mens den anden prøvede at flygte. Han blev efterfølgende stoppet med politihund, hvilket medførte at han blev bidt flere gange.