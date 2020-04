Se billedserie Indsamling af affald i fx Vestskoven kan ske alene eller sammen med andre. Foto: Inge Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Naturens helte: Ryd op på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturens helte: Ryd op på Vestegnen

Vestegnen - 12. april 2020 kl. 07:13 Af Inge Christensen, Vestskovens Naturskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedenstående er skrevet i en tid, hvor Danmark er blevet "lukket", men naturen er fortsat åben og et oplagt sted at være, når vi nu ikke bør klumpe os sammen i små rum. Så nu hvor vi skal finde på aktiviteter uden de store sociale forsamlinger er affaldsindsamling og havearbejde oplagte aktiviteter ude i det fri.

Her i efteråret kom en klasse for sent til et forløb på Vestskovens Naturskole - et forløb, de havde bestilt i god tid, og som jeg vidste, de havde glædet sig til. De kom hele 45 minutter for sent, men de havde en i den grad god grund til sådan at "komme daskende". Det var en 5. klasse fra Albertslund, som på turen var begyndt at diskutere affald, for det lå desværre flere steder smidt langs veje og stier. Med god grund blev eleverne så støt over affaldet på deres vej gennem skoven, at de resolut stoppede og begyndte at samle det op. Lidt senere end forventet ankom eleverne meget stolte og med to fyldte poser med affald.

Eleverne havde tidligere på året deltaget i verdens første videnskabelige undersøgelse af plastik i den danske natur sammen med 57.000 andre elever fra skoler og gymnasier. Undersøgelsen havde skærpet deres opmærksomhed på affaldet i naturen. Så fra at være elever i 5. klasse tog eleverne ansvar, og de blev en vigtig del af historier om, hvordan naturens helte kan gøre en forskel for både miljøet, skovens dyr og gæster. Vi kan alle blive forarget, det er nemt, men heldigvis er der nu flere og flere, der gør noget ved problemerne.

Vil du også være en af naturens helte, kan du i år deltage i den national affaldsindsamlingsdag den 26. april 2020 (med forbehold for aflysning på grund af coronavirus) og hjælpe med at få Vestegnens natur gjort forårsklar. Du kan læse mere om, hvor der er affaldsindsamling i dit lokalområde på www.affaldsindsamlingen.dk. Sidste år deltog godt 200.000 personer, og der blev samlet 156.000 kg affald, men der kan sagtens bruges flere hænder, så tag ud med familien, hunden eller vennerne og gør en stor forskel for miljøet, dyrene og jer selv.

En rigtig god sidegevinst ved at deltage er at man føler sig som et meget bedre menneske efter sådan et stykke arbejde - og med god grund!

Nedbrydning af affald i naturen

De store affaldsindsamlinger viser, at særlig cigaretfilter, chipsposer, slikpapir, dåser, tyggegummi, flasker, hundelorteposer, er det, der smides mest af i naturen. Affald der ikke hører til i naturen og er smidt af mennesker kaldes henkastet affald, og det er meget længere tid om at blive nedbrudt end blade og grene.

Når jeg dagligt går tur med mine hunde, ser jeg ofte hundeposer med indhold smidt i naturen, og det er mig virkelig en stor gåde. For hvorfor samle hundelorten op i en pose for efterfølgende at smide den i naturen, når vi nu ved, at det tager ca. 10.000 gange så lang tid før lorten bliver nedbrudt, når den ligger i en pose?

Udfordringen med henkastet affald i naturen er, at nedbrydningen i naturen går meget langsom, da det primært er sol, vind og vejr, der nedbryder affaldet. Det betyder at affaldet med årene vil ophobe sig i naturen og vil være til fare for både dyrene, miljøet og et trist syn i naturen.

Anderledes er det med naturens eget "affald", for det nedbrydes af smådyr og mikroorganismer og indgår i naturens kredsløb på ny.

Haveaffald - havens guld

Solen kommer for alvor frem og får magt i april måned og vi bliver nærmest suget ud i haven for at nyde varmen og fjerne visne blade og grenaffald.

Det er nu, at mange giver haven den helt store forårsrengøring og klargøring til sommerens mange fornøjelser i haven. Nogle kører haveaffaldet væk til genbrugsstationen, men det er nu, hvor mange af genbrugsstationer er blevet lukket ned i hele landet, at du i stedet for kan begynde at gemme havens grønne affald i en kompostbeholder og lade lidt små bladbunker ligge til havens dyr. På den måde opsparer du havens næringsstoffer og kan derved beholde dem til havens planter, så du senere får flotte blomster og en frodig have.

Det behøver ikke være svært at lave en kompostbeholder, og man behøver ikke have en stor have. Kompostbeholderen kan laves med gamle paller eller resttræ. Placer den et sted med læ og skygge, så komposten ikke tørrer ud. Start med at komme lidt af det grove haveaffald i bunden, som fx små grene og kviste. Tramp på det, så der ikke er så meget luft mellem delene. Kan I få fat i det, så kom et lag på 20-30 cm husdyrgødning ovenpå og derefter et lag af forskellige slags guld fra haven; alt fra græs, blade, gamle stauder og, kviste. Sørg for at fylde forskellige materialer på i tynde lag og vand for ca. hver 30 cm. Bunken skal helst være fugtig hele vejen igennem, men ikke drivvåd.

Når haveaffaldet omsættes til kompost, er det vigtigt at kende lidt til selve nedbrydningen, hvor formålet jo er, at forvandle "affaldet", så det kan genbruges i haven. Haveaffald er organisk materiale, som med tiden "ædes" af smådyr og mikroorganismer og derved nedbryder affaldet, for at det til sidst bliver til næringsstoffer, som havens planter igen kan optage. For at komposteringsprocessen forløber optimalt kræver det at smådyr og mikroorganismerne får både ilt og vand helt ligesom os mennesker. Da der bruges meget ilt under nedbrydningsprocessen, hjælper det derfor at vende rundt i kompostbunken en gang i mellem for at tilføre mere ilt. Ved at vende komposten, så sikrer du også, at de øverste lag bliver komposteret.

Laver du komposten i en åben beholder, kan det tage op til et år, før du har en god komposteret jord til haven, mens det går lidt hurtigere i en lukket beholder. Du vil opleve at temperaturen stiger i kompost, mens mikroorganismerne nedbryder materialet. Når temperaturen op på omkring 70 grader, er det med til at slå evt. ukrudtsfrø, skadedyr og sygdomme ihjel.

Når du laver din egen kompost, får du en god jord til blomster og bede, samtidig med at du hjælper miljøet og klimaet ved at anvende mindre kunstgødning samt ved at gøre mængden af affaldet til forbrændingen mindre. Vær opmærksom på, at hvis du vil benytte madrester i din kompost, skal det være i en lukket kompostbeholder for ikke at tiltrække rotter.

Det findes en masse spændende litteratur om kompostering, som kan lånes på biblioteket eller læses på nettet. Rigtig god fornøjelse!