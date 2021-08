En 31-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i to uger, sigtet for vanvidskørsel på stier i Vallensbæk. Foto: THOMAS OLSEN

Narkopåvirket kvinde dømt: Vanvidskørsel på stisystem

Vestegnen - 06. august 2021 kl. 18:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 31-årig kvinde var stærkt narkopåvirket, da hun i bil kørte rundt på stier i Vallensbæk, så flere personer var i fare. Nu er hun blevet dømt for vanvidskørsel.

Den 31-årige kvinde er blevet idømt fem måneders fængsel - heraf blev de tre måneder gjort betinget, blandt andet på vilkår om, at hun går i misbrugsbehandling. Desuden blev hun idømt seks års ubetinget frakendelse af kørekortet. Retten i Glostrup bestemte også, at den bil, som hun kørte i og som tilhører et familiemedlem, skal konfiskeres.

Kvinden modtog dommen, og blev efterfølgende løsladt. Hun har siddet varetægtsfængslet siden 14. juli. Ejeren af bilen har mulighed for at anke rettens beslutning om konfiskation af bilen. - Det straffes hårdt at køre rundt så svært påvirket, så andre må springe for livet, og konsekvensen for en før ustraffet person er nu fængsel og mistet kørekort plus et familiemedlems bil, siger anklager Robert Rafn, Vestegnens Politi.

Den 31-årige kvinde, som ikke tidligere har været i konflikt med loven, var mandag aften den 12. juli i bil på vej til Hedehusene, hvor hun skulle hente sin datter. På en eller anden måde kom hun ret meget på afveje, og havnede på stisystemerne omkring Nørrebred, Horsbred og Vejlegårdsvej i Vallensbæk. Stier, som er forbeholdt fodgængere og cyklister. Det er under sagen ikke kommet frem, hvordan kvinden kunne havne på stisystemet; hun husker kun brudstykker af sin kørsel denne aften.

Flere vidner har forklaret til Vestegnens Politi, at kvinden ikke satte farten på omkring 50 kilometer i timen ned, når hun mødte nogen på stierne.

I et tilfælde måtte en mandlig cyklist, for at undgå at blive ramt, dreje så skarpt til højre på stien, at han kørte ind i en lygtepæl. Her blev kvinden dømt for særlig hensynsløs kørsel, og for at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed - hvilket er vanvidskørsel.

Vestegnens Politi blev kontaktet af borgere, der var vidner til vanvidskørslen, og en politipatrulje fandt kvinden siddende i bilen på en p-plads i området.

Kvinden blev sigtet for blandt andet narkokørsel, og bilen blev beslaglagt af politiet efter de nye skærpede regler om vanvidskørsel. Anklagemyndigheden rejste efterfølgende tiltale mod kvinden for vanvidskørsel og en stribe overtrædelser af færdselsloven - og desuden, at bilen skulle konfiskeres. Det har Retten i Glostrup onsdag taget stilling til.