Narkokørsel på vej væk efter indbrud

En 37-årig mand havde ikke den bedste nat. Han forsøgte at køre fra Vestegnens Politi men blev indhentet og stoppet, og han blev sigtet for både indbrud og narkokørsel.

Natten til tirsdag den 29. september klokken 01.04 gik alarmen hos en virksomhed på Smedeland i Glostrup. En af Vestegnens Politis patruljer blev sendt til stedet og mødte her virksomhedens vagt, som også var kaldt til stedet på grund af alarmen. Det viste sig at en tyv var brudt ind på virksomheden og havde stjålet værktøj.

Den 37-årige mand der førte bilen, virkede påvirket af narko og blev derfor anholdt. I bilen fandt politiet værktøj, som bilisten erkendte, at han havde stjålet i forbindelse med et indbrud i virksomheden kort derfra på Smedeland. I bilen fandt politiet også en pose med et mindre kvantum kokain og manden erkendte at have taget stoffet, inden han satte sig bag rattet. Derudover kunne politiet også se, at han var frakendt kørekortet.