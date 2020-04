Vestegnens Politi har stoppet en del bilister, som er mistænkt for spiritus- eller narkokørsel. Foto: Kenn Thomsen

Narko- og spiritusbilister taget på stribe

Vestegnen - 14. april 2020

Trods påsken har Vestegnens Politi patruljeret flittigt på gader og veje, og et større antal narko- og spirituspåvirkede bilister er blevet standset. Også flere bilister uden førerret er blevet afsløret.

Her er et udpluk af hændelserne.

En politipatrulje standsede onsdag den 8. april kl. 00.10 en 54-årig mandlig bilist på Kærbyvej i Rødovre. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blodprøver. Han erkendte i øjeblikket.

En politipatrulje kørte onsdag den 8. april kl. 18.53 til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Herstedvestervej i Albertslund. En vaks borger havde bemærket en bilist køre usikkert, politiet blev derfor kontaktet. Patruljen standsede bilisten - en 44-årig mand - og skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blodprøver. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han ligeledes blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte kørsel uden førerret i øjeblikket og erkendte spirituskørsel delvist i øjeblikket.

Torsdag den 9. april kl. 10.23 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Vridsløsevej i Albertslund. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte i øjeblikket. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blodprøver. Han nægtede i øjeblikket.

En politipatrulje standsede torsdag den 9. april kl. 20.47 en 18-årig mandlig bilist på Vallensbæk Strandvej i Vallensbæk. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blodprøver. Han blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko. Manden erkendte begge sigtelser i øjeblikket.

En politipatrulje standsede torsdag den 9. april kl. 21.50 en 43-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby. Patruljen skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blodprøver. Han erkendte i øjeblikket.

Lørdag den 11. april kl. 02.21 bragte en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Herstedvestervej i Albertslund. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blorprøver. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko. Han erkendte narkokørsel delvist og erkendte at være i besiddelse af stoffer i øjeblikket.

Lørdag den 11. april kl. 07.31 standsede en politipatrulje en 27-årig mandlig bilist på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte i øjeblikket.

Lørdag den 11. april kl. 11.00 standsede en politipatrulje en 34-årig mandlig bilist på Roskildevej i Albertslund. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte i øjeblikket.

Lørdag den 11. april kl. 14.50 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Kirkebakken i Brøndby. Et vidne havde set en bilist påkøre en parkeret bil på en parkeringsplads, og Vestegnens Politi blev kontaktet. Patruljen tog kontakt til bilisten - en 48-årig mand - og skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til udtagelse af blodprøver. Han erkendte delvist i øjeblikket.