Det sker jævnligt, at Vestegnens Politi »fanger« narko- eller spirituspåvirkede bilister. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Narko og alkohol på vejene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Narko og alkohol på vejene

Vestegnen - 19. marts 2018 kl. 17:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi standser stort set hver dag bilister, som bliver sigtet for narko- og/eller spirituskørsel.

Sådan var det også den forløbne weekend.

Fredag den 16. marts om morgenen bragte en politipatrulje en personbil til rutinemæssig standsning på Hvidovre Enghavevej i Hvidovre. Et alkometer gav udslag for en for høj promille, og bilens fører, en 75-årig mand fra Hvidovre, blev sigtet for spirituskørsel.

Sent fredag aften, den 16. marts standsede en patrulje fra Vestegnens Politi en personbil på Lyngmosevej i Albertslund. Bilens fører, en 26-årig mand fra Ishøj blev sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af kokain og cannabis. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor han erkendte at have ført bilen, men nægter at have ført bilen i påvirket tilstand.

Natten til lørdag blev en personbil standset rutinemæssigt på Roskildevej i Brøndby. Føreren, en 20-årig mand, viste sig at være spirituspåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Manden erkendte, at han havde drukket for meget til at køre bil.

Spirituskørsel koster dyrt, oplyser Vestegnens Politi.

Bøden for førstegangs-spirituskørsel beregnes efter årsindtægt og promillestørrelse. Tjener man fx 250.000 kroner, koster en promille på 0,51 første gang 5.000 kroner, en promille på 1 koster 10.000 kroner og 1,5 hele 15.000 kroner.

Promiller fra 0,5 til 1,2 udløser en betinget frakendelse af kørekortet. Ved promiller over 1,2 mistes førerretten straks. Når frakendelsestiden er udløbet, skal man først gennemgå et særligt kursus om alkohol og trafik. Derefter skal man tage - og betale for - kørekort helt forfra.

Promiller over 2 og gentagen spirituskørsel udløser fængselsstraf. Straffen kan gøres betinget mod en indtægtsbestemt bøde og afvikling af samfundstjeneste eller alkoholistbehandling.

Hvis man tidligere har en dom for narkokørsel og efterfølgende kører spirituskørsel, vil det blive betragtet som værende anden gang man kører spirituskørsel.