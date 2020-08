Kim Christiansen, politidirektør ved Vestegnens Politi, fortæller om den store stigning i antallet af anmeldelser af ?musik til ulempe?. Foto: Kasper Ellesøe

Næsten tre gange så mange anmelder høj musik: Her er der flest anmeldelser

Vestegnen - 23. august 2020 kl. 14:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

955. Det er antallet af anmeldelser som Vestegnens Politi har modtaget i år, hvor nogle har klaget over for høj musik.

Det er næsten tre gange så mange som i samme periode i 2019, hvor der var 375 anmeldelser.

Tallene dækker perioden 1. januar til 19. august begge år.

Den store stigning på Vestegnen skyldes ifølge politidirektør hos Vestegnens Politi Kim Christiansen corona-epidemien.

- Siden coronavirussen brød ud har vi oplevet en stor stigning. I begyndelsen af sommerferien var det stort set hver dag, at vi fik anmeldelser, men det er fladet lidt ud, og på det seneste har det primært været i weekenderne, siger Kim Christiansen, der giver sine bud på, hvorfor man har oplevet den store stigning.

Fakta: Anmeldelser af Musik til ulempe Så mange anmeldelser har der været på Vestegnen i 2019 og 2020 fra 1. januar til og med 19. august.

Kommune - 2019 - 2020

Albertslund - 17 - 66

Brøndby - 21 - 88

Glostrup - 26 - 63

Hvidovre - 53 - 143

Høje-Taastrup - 45 - 90

Ishøj - 23 - 43

Rødovre - 37- 81

Vallensbæk - 7 - 22

I alt - 229 - 596



Kilde: Vestegnens Politi Så mange anmeldelser har der været på Vestegnen i 2019 og 2020 fra 1. januar til og med 19. august.

- Jeg tror, det er de manglende muligheder for at feste, og så har man haft brug for at vifte lidt med armene, og så har der været tendens til, at volumen kommer op, siger han.

Ifølge politidirektøren er det hovedsageligt i private hjem, at der bliver anmeldt "musik til ulempe", som det hedder hos politiet. Men j

- Nu har det varet i lang tid, og vi håber, at den yderligere åbning af nattelivet bremser de private fester, for mange har været irriteret over høj musik længe, siger Kim Christiansen

I især de store byer har det været tydeligt, at de store soundboxe, der har spillet høj musik og været til gene, men på Vestegnen er det primært private fester, lyder det

- Vi opfordrer til, at man viser hensyn og samfundssind. Hvis man oplever nogle, der spiller høj musik, opfordrer vi til, at man tager kontakt til naboen og beder om at skrue ned, og hvis ikke det hjælper, må man ringe til os og så kommer vi i langt de fleste tilfælde. Når vi kommer oplever vi også, at folk skruer ned for musikken, siger Kim Christiansen.

På Vestegnen er det i Hvidovre, at der er flest anmeldelser med 143, mens Høje-Taastrup følger efter med 90 anmeldelser. Fra Brøndby er der kommet 88 anmeldelser, mens der i Vallensbæk kun har været 22 anmeldelser i 2020, mens der i 2019 var 7.

I hele Vestegnens Politikreds er det i Gladsaxe Kommune, der er flest anmeldelser med 167 i år, mens Hvidovre er nummer 2.

Det er især i juni, juli og august (til den 19.), at der har været mange anmeldelser. Se tallene for Vestegnen i faktaboksen.

