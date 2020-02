Når idrætten trækker i gymnasiet

Se billedserie De brænder for idræt - på hver sin måde. Fra venstre Salieu Drammeh, Thomas Anker og Simon Herløv Rasmussen. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 29. februar 2020 kl. 18:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man bor på selve Brøndby Stadion og har udsigt til superligatræning, så ligger det lige til højrebenet, at der er stærk fokus på idræt og bevægelse.

Sådan er det da også på Brøndby Gymnasium og HF, som foruden særlige idrætslinjer også har it og teknologi som et omdrejningspunkt.

Gymnasiet er i fremgang, ikke mindst på grund af idrætslinjerne, og det er lige før, at der er brug for ekstra plads, hvis udviklingen fortsætter.

- Jeg er glad for, at vores tilbud samlet set er så populære hos de unge. Det er både studieretninger og gymnasiets kultur og værdier, der trækker, siger Pia Sadolin, rektor på Brøndby Gymnasium.

Hun fremhæver, at gymnasiets tilbud retter sig mod forskellige unge. Nogle er i gang med en karriere som eliteidrætsudøver m/k - andre har en stor interesse for idræt som fag, og vil gerne have en uddannelse, hvor det indgår.

Fremgangen styrker også gymnasiet som en vigtig spiller i Sportsbyen Brøndby, der handler om at udvikle hele området omkring Brøndby Stadion til et område, hvor idrætsaktiviteter, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samles i en fælles interesse for sport, bevægelse og sundhed.

Uddannelse og sport På gymnasiet har man udviklet den særlige Brøndby-model, der skal gøre det muligt at tage en ungdomsuddannelse og dyrke idræt i fritiden på et hvilket som helst niveau - og få gode resultater begge steder.

Brøndby-modellen er ikke alene målrettet elitesportsfolk; den er også for elever, der "bare" er meget sportsaktive.

Modellen indebærer blandt andet et fleksibelt skema, som gør det muligt at indpasse træning og kampe/turneringer - og i modellen ligger også en digital undervisningsplatform. Der er tilknyttet en række særlige ting - det er alt fra sund frokost til en buddy-ordning.







Forsøgsordning er forlænget En af de studieretninger, som trækker mange unge til Brøndby Gymnasium, er idræts- og samfundsprofilen på stx - altså den almene studentereksamen. Og det behøver ikke være fordi de selv dyrker idræt på højt niveau - det er først og fremmest en studieretning for unge, der er interesseret i kroppen i bred forstand, og sundhedens betydning for både den enkelte og samfundet.

Her har eleverne mulighed for at vælge faget idræt på A-niveau. Brøndby Gymnasium er det eneste gymnasium i hovedstadsområdet, som tilbyder idræt på A-niveau - en ordning, der netop er blevet forlænget i to år.

17-årige Simon Herløv Rasmussen fra Hvidovre er én af de elever, der har valgt idræt på A-niveau.

- Det skyldes, at jeg er fagligt interesseret i idræt. Jeg vil gerne have en videregående uddannelse, som kan bruges inden for sportens verden, så jeg synes dette her er ideelt, siger Simon, der går i 2.g.

Han er lykkelig over at han er endt på Brøndby Gymnasium. Det var nemlig ikke hans førstevalg i sin tid, men efter at have besøgt gymnasiet og opdaget studieretningen med idræt på A-niveau, slog han til.

- Det har været et rigtig godt valg for mig. Foruden det idrætsfaglige, så er der i skemaet plads til fysiske aktiviteter hver dag, og i det hele taget bliver man udfordret både mentalt og fysisk, siger han.

Simon brænder for idræt som fag, men han er ikke blandt elitesports-eleverne på Brøndby Gymnasium.

- Jeg har spillet elitefodbold i et års tid, men gør det ikke længere. Nu spiller jeg bare fodbold for sjov og for hyggens skyld.







Han vil spille på Brøndby Stadion Anderledes er det med Salieu Drammeh, der satser målrettet på en professionel karriere i fodbold, og den ultimative drøm er at komme til Barcelona, som han er kæmpe fan af.

Salieu spiller i dag på U17 masterclass-holdet i Brøndby, hvor han er på kontrakt frem til december 2021.

Han har valgt den særlige sports-HF på Brøndby Gymnasium. Den to-årige uddannelse er perfekt for det store fodboldtalent.

- Jeg vil gerne have min studentereksamen så hurtigt som muligt, så jeg derefter kan koncentrere mig ét hundrede procent om fodbolden, og så må jeg se, hvor langt det kan bære, fortæller 16-årige Salieu Drammeh fra Brøndby.

Med mindst fire træningspas om ugen plus kampe, og oveni lektier, aflevering af opgaver mm, bliver der ikke meget fritid til overs.

- Nej, der bliver ikke tid til meget andet end træning og lektier, men det har jeg det fint med. Jeg har selv valgt, at jeg ville denne uddannelse og at jeg vil være hurtigt færdig, så det er ok. Det går fint med at følge med, lyder det fra det store midtbanetalent, som klør på for en dag at kunne løbe ind på Brøndby Stadion.

Skal passe skolen Salieu Dammeh er glad for ordningen på Brøndby Gymnasium og HF, der giver fleksibilitet i forhold til både træning og sportsligt fravær.

Idrætskoordinator på Brøndby Gymnasium, Thomas Anker understreger dog, at elitesports-eleverne skal igennem samme pensum som alle andre.

- Det er ikke sådan, at der bliver skruet ned på kravene. Også elitesports-eleverne skal fx aflevere opgaver til tiden - og hvis ikke de passer uddannelsen, så kan det få konsekvenser i forhold til deres sport ude i klubberne. Det er dog heldigvis ikke noget, vi ser, for de unge, der er i et elitesportsmiljø, er ofte meget fokuserede og ambitiøse også på andre områder, fastslår Thomas Anker.

- Det vi gør her på Brøndby Gymnasium er at hjælpe de unge til at få succes på begge fronter, ikke mindst ved at være fleksible, og sørge for en ordentlig planlægning, så både uddannelsen og sporten kan forenes, tilføjer Thomas Anker.

Han peger også på, at der er et forbilledligt samarbejde med klubberne, så de unge har de bedst mulige rammer - uanset de sidder med en computer foran sig på Brøndby Gymnasium, eller de er i gang med et træningspas.