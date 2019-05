Lars Eller, her med Stanley Cup-trofæet i Rødovre, er med i front, når det nye ishockey-stævne Hockey Stars søsættes. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: NHL-stjerner i spidsen for nyt løft af dansk ishockey Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

NHL-stjerner i spidsen for nyt løft af dansk ishockey

Vestegnen - 28. maj 2019 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stanley Cup-vinder Lars Eller fra Rødovre er i front, når han og de to øvrige NHL-spillere Frederik Andersen og Mikkel Bødker søsætter et nyt stort ishockey-stævne. Navnet er Hockey Stars og overskuddet går ubeskåret til ungdomsarbejdet i dansk ishockey.

Den første udgave af Hockey Stars finder sted i august i Rødovre Centrum Arena.

Dansk ishockey oplever lige nu stor succes. I 2025 er ishockey-VM tilbage på dansk grund. En begivenhed der kommer i forlængelse af et succesfuldt VM-arrangement i 2018, Lars Ellers Stanley Cup-triumf og et historisk stort antal danske spillere i NHL, og andre store internationale ligaer.

Fredag den 9. august løber tre af de danske NHL-stjerner på isen i Rødovre Centrum Arena. Her stiller de op for deres hjembyer i en turnering, hvor blandt andet Rødovre Mighty Bulls, Aalborg Pirates og Herning Bue Fox møder hinanden og giver publikum en aften med ishockey fra den allerøverste hylde.

De tre NHL-stjerner ønsker med Hockey Stars at løfte dansk ishockey yderligere og give flere børn og unge mulighed for at dyrke ishockey.

- Selv var jeg kun knap to år, da jeg første gang fik skøjterne på. Jeg husker stadig følelsen af at have fundet den rigtige sport for mig, og den oplevelse vil jeg gerne bidrage til at endnu flere børn og unge får med ishockeysporten. Det er en fantastisk sport, og i klubberne er der er et stærkt fællesskab, hvor virkelig mange frivillige giver børn og unge store oplevelser. Derfor er jeg meget glad for, at jeg sammen med Mikkel og Frederik nu kan søsætte Hockey Stars, siger Lars Eller.

Lars Eller er med sin deltagelse i Hockey Stars tilbage på isen i Rødovre Centrum Arena. Hans hjemby og den arena hvor han med Stanley Cup pokalen i august måned sidste år blev modtaget af flere tusinde ishockeyfans fra hele landet.

Formanden for Dansk Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen glæder sig over initiativet, og ser frem til at opleve NHL-stjernerne på isen i Rødovre.

- Hockey Stars bliver en stor oplevelse. Mange børn og unge har de danske NHL-spillere som idoler og forbilleder, når de løber rundt på isen. I Rødovre får de nu mulighed for at opleve idolerne på tætteste hold. Jeg er sikker på, at Hockey Stars bliver en succes og vil være med til at tiltrække flere børn og unge til ishockeysporten, siger Henrik Bach Nielsen.

Hockey Stars er etableret i et samarbejde mellem Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Herning Ishockey Klub og AaB. Initiativet koordineres af Lars Eller, Vestegns-politikeren Morten Bødskov, der er passioneret ishockey-fan, og sportschef i Rødovre Thomas Madsen.

TV3 Sport sender Hockey Stars live fredag den 9. august og TDC er hovedsponsor for arrangementet. Hockey Stars er en årlig tilbagevende begivenhed. Placering af næste års arrangement afgøres i fællesskab af Herning Ishockey Klub og AaB.