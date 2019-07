Sygeplejerske Maria Toft med en af musikpuderne.

Send til din ven. X Artiklen: Musikpuder beroliger patienter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikpuder beroliger patienter

Vestegnen - 22. juli 2019 kl. 06:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Puder med blid musik og naturlyde som bølgeskvulp og vindens susen skal hjælpe patienter med delir. Puderne bliver i øjeblikket afprøvet i den hjertemedicinske afdeling på Hvidovre Hospital.

De uvante omgivelser på hospitalet og alarmer og udstyr, der bimler og bamler, kan gøre det svært for indlagte patienter at slappe af og falde i søvn. Særligt patienter, som er ramt af delir - en akut forvirringstilstand i hjernen - kan have problemer med at finde roen. Men nu har personalet i det hjertemedicinske sengeafsnit på Hvidovre Hospital et nyt middel at ty til.

I øjeblikket tester de nemlig fire MusiCure-hovedpuder, der - foruden at være ergonomisk korrekte, selvfølgelig - har indbyggede højttalere og en mp3-afspiller med et særligt tilpasset musikprogram, komponeret specifikt med det formål at virke afstressende, beroligende og fysisk afslappende.

- Det er blide og meget behagelige naturlyde. Tænk Enya, men uden sang, forklarer Lea Baunegaard Hvidberg, der er klinisk sygeplejespecialist og har været med til at sætte projektet i gang. Studier har nemlig vist, at musikterapi kan mindske blandt andet stress, angst og søvnproblemer.

Afprøvningen er stadig i sin spæde start, men de foreløbige erfaringer er gode, fortæller sygeplejerske Maria Toft, som er nøgleperson for delir på det hjertemedicinske afsnit på Hvidovre Hospital:

- Jeg er glad for puderne, for jeg oplever, at de virker, og jeg kan mærke, at patienterne bliver mere rolige og sover mere. De lader sig ikke forstyrre på samme måde, siger hun.

Puderne er blot til låns i otte uger, men Maria Toft håber, at de kan få en fast plads i afdelingen. Hun ser nemlig lovende perspektiver i også at bruge puderne til at forebygge delir ved f.eks. at skabe ro og dæmpe nervøsitet før en operation.

Også Lea Baunegaard Hvidberg har store forventninger til musikpuderne:

- Vi håber, at puderne kan være med til, at disse patienter har behov for mindre medicin og i sidste ende, at de har brug for at være indlagt i kortere tid, siger hun.

Delir er et akut hjernesvigt eller en akut forvirringstilstand, hvor patienten kan blive hyperaktiv, udadreagerende og få en forstyrret døgnrytme. Patienten kan derfor have svært ved at slappe af og falde til ro. Delir forekommer hos cirka 25 procent af patienter indlagt på somatiske hospitalsafdelinger og ses oftest hos ældre. Tilstanden kan vare fra få dage til uger og måneder.

I afprøvningsperioden vil afdelingen også være åben for at afprøve puderne på andre patientgrupper, for eksempel patienter med angst eller depression.

- Det er ikke meningen, puderne bare skal ligge og samle støv, hvis der ikke lige er en patient med delir. De skal ud og bruges, siger Lea Baunegaard Hvidberg.