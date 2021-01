Musikhus på vej til gymnasium

Her skal nemlig opføres et nyt musikhus i løbet af året.

- En skole skal være opdateret. Og de senere år har vi fået en ny idrætshal og naturvidenskabelige lokaler. Nu er turen kommet til, at vi skal have et nyt musikhus, hvor undervisning, øvetimer og koncerter kan foregå, siger rektor Peter Ditlev Olsen.

- Vi får mere plads til musik. Det nye hus bliver på 330 kvadratmeter og bliver sammenbygget med en sal, hvor man kan holde koncerter samt øvelokaler, gruppearbejdsrum mm. Der bliver også plads til at eleverne, der har musik på A-niveau, kan have deres klaviaturer stående fast, siger Peter Ditlev Olsen.

- Vi har været rundt og kigge på andre gymnasiers musikhuse og har fået forslag fra flere arkitektfirmaer, før vi valgte, hvem der skulle tegne det nye hus. Ønsket om at få et nyt musikhus har ulmet lige siden vi fik den nye idrætshal og vi er glade for, at vi nu kan komme i gang med byggeriet i løbet af foråret, så huset forhåbentlig kan stå klar i løbet af 2021, siger Peter Ditlev Olsen.