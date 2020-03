Børn og voksne kan godt tage en tur hen over Vikingebro mellem Albertslund og Taastrup - hvis de holder afstand. Billedet er taget i eftersommeren 2019, op til åbningen af broen.

Museum udfordret af corona-epidemi

Vestegnen - 29. marts 2020 kl. 15:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kroppedal Museum på grænsen mellem Taastrup og Albertslund mister entréindtægter. Samtidig får coronakrisen betydning for kommende udstillinger.

Den alvorlige coronaepidemi har mere eller mindre lukket samfundet ned. Det har fået mange og store konsekvenser for både borgere og virksomheder - og det sætter sig også spor i det lokale kulturliv.

Kroppedal Museum i Vestskoven, på grænsen mellem Taastrup og Albertslund, er lukket for besøgende. Og det vil kunne mærkes økonomisk, fortæller museumschef Mads Thernøe.

- Vi vil med sikkerhed få et tab på vores entréindtægter. Blandt andet havde vi håbet, at mange ville tage en forårstur over Vikingebro, og så kigge inden for på museet for at se den aktuelle udstilling. Det kan så ikke lade sig gøre, konstaterer Mads Thernøe, som understreger, at i en sundhedskrise, hvor det liv og helbred står på spil, så er museets udfordringer trods alt små.

Vikingebro er det den lange vikingebro i træ, der går hen over Store Vejleådalen og forbinder Kroppedal Museum med Vikingelandsbyen i Albertslund. Det er stadig muligt at tage en tur på broen - hvis man holder afstand, vel at mærke - men børn og voksne møder en lukket dør på Kroppedal Museum.

- Det er min vurdering, at vi får et tab på op mod 50.000 kroner i entréindtægter, og det er mange penge for et museum af vores størrelse, og det vil kunne mærkes, understreger museumschef Mads Thernøe.

Mens selve Kroppedal Museum er lukket ned for publikum, og medarbejderne i stor udstrækning arbejder hjemme, så fortsætter de arkæologiske undersøgelser "i marken" i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter - og dermed de indtægter, som museet har på disse opgaver.

Der er dog taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i lyset af coronakrisen - det kan fx være, at arkæologerne opholder sig på skift i skurvognen, for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Foruden det økonomiske tab, så vil den nuværende situation også have indflydelse på museets formidlingsarbejde. Blandt andet vil en kommende astronomiudstilling blive skubbet, og det samme vil en plancheudstilling i shoppingcentret City 2 i Taastrup.