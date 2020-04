Normalt ser der sådan ud på Cirkusmuseet om søndagen, men i øjeblikket er museet lukket på grund af coronakrisen.

Museum på nye måder

Vestegnen - 21. april 2020 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er udfordrende at være museum i denne tid, når man normalt lever af at tilbyde oplevelser, som typisk bliver bedre, når de bliver nydt i selskab med andre og som i hvert fald kræver en fysisk tilstedeværelse. Derfor har coronavirussen tvunget museerne til at skrue op for andre aktiviteter, som kan nydes med tilpas distance, og her er særligt de sociale medier fremragende kanaler. Det udnytter Forstadsmuseet og Cirkusmuseet til fulde.

Ønsker man fx inspiration til at lave cirkus med børnene hjemme i stuen eller har man brug for et godt grin med nogle af verdens største klovner, kan man finde det på Cirkusmuseets facebookside, hvor der også er skæve historier og konkurrencer.

Ønsker man derimod viden om Hvidovre og Brøndby og inspiration til en gåtur fyldt med spændende historier, er det Forstadsmuseets facebookside, man skal gå til. Her er der også fyldt med quizzer, fotos fra det gamle Hvidovre og Brøndby og meget mere.

- I denne ulykkelige situation gør vi vores bedste for at kunne give viden, adspredelse og idéer til sjove aktiviteter på den måde det end er muligt, forklarer museumschef Mikkel Knudsen.

- Samtidig prøver vi hele tiden at finde på nye veje, for at kunne levere det bedst mulige indenfor den givne ramme, så det er en god idé at holde øje med siderne, tilføjer han.

I forvejen er Forstadsmuseet begunstiget af at have formidlingskonceptet "Historien i Gaden", hvor man får fortællingen eller markeringen af historien, hvor den har fundet sted. Så man kan roligt tage på tur i tiden med sikker distance til andre. På Forstadsmuseets hjemmeside kan man hente foldere med en række historier og inspiration til at tage på tur.

- Vi glæder os selvfølgeligt til den tid, hvor det igen er sikkert at færdes sammen, så vi kan åbne op igen, siger Mikkel Knudsen.

Han gør også opmærksom på, at det selvfølgeligt har konsekvenser for museerne at holde lukket.

- Lige nu er det svært at spå om, hvad konsekvenserne for hele året bliver, da det også afhænger af hvornår og hvordan museerne får mulighed for at åbne op igen, siger Mikkel Knudsen, men han oplyser at en række aktiviteter så som en større udstilling til efteråret på Cirkusmuseet er blevet sløjfet.

- Uanset hvad vil vi gøre alt, hvad vi kan for at give vores brugere og gæster oplevelser og indhold i en svær tid, som alle skal igennem så godt og sikkert som end muligt, understreger museumschef Mikkel Knudsen.

Cirkusmuseet finder man på www.cirkusmuseet.dk og Forstadsmuseet finder man på www.forstadsmuset.dk