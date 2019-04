Se billedserie Den 11. november lagde omkring 1000 mennesker vejen forbi museet for at markere 100-årsdagen for freden.

Museum opnår rekordstort besøgstal

Vestegnen - 21. april 2019 kl. 06:57

I sensommeren 2014 så museet »Mosede Fort - Danmark 1914-18« dagens lys. Godt fire år senere er Danmarks eneste museum om Danmark under 1. Verdenskrig ved at konsolidere sig. I 2018 har museet haft sit hidtil højeste besøgstal på 11.983 besøgende børn og voksne i den 500 kvadratmeter store udstilling i den gamle kasemat, og det er godt 500 flere end sidste år.

Udover de besøgende i museets udstilling er museet blevet præsenteret for yderligere 1338 gæster ved foredrag rundt omkring i landet. Museumsinspektør Kristian Bruhn blev i årets løb booket til 15 foredrag fra Flensburg til Frederiksberg, og han har fortalt om blandt andet den danske hærs spioner i de tabte hertugdømmer, om krigsfrygt og undergangsangst på Slotsholmens bonede gulve, og hvorfor Danmark ikke blev besat under 1. Verdenskrig.

En del af fremgangen skyldes en større synlighed på internettet med flere brugere på museets hjemmesider og i det hele taget, at museets navn langsomt bliver udbredt og kendt i hele landet. Museet har i årets løb ved flere lejligheder fået en flot omtale i medierne. I museets brugerundersøgelser kan man se, at gæsterne fortsat er positivt overraskede over udstillingen, roser den meget og gerne vil anbefale andre at se den.

Rigtig mange har også benyttet muligheden for at booke en guidet rundvisning. Rundvisningerne er populære, da det giver grupper på op til 15 personer mulighed for at få en samlet fortælling om Danmark under 1. Verdenskrig. Mange gæster bliver overraskede over, at udstillingen bag kasemattens tunge jernporte er en moderne fremstilling af en del af Danmarkshistorien, som er ukendt for de fleste.

Ligeledes har skolerne også været glade for undervisningsforløbene på Mosede Fort. Især undervisningsforløbet Neutralitetens Balancegang er populært. Her skal eleverne spille et dilemmabaseret læringsspil, hvor de agerer politiske rådgivere og selv tager stilling til de dilemmaer, som den danske regering stod i under 1. Verdenskrig. Undervisningen på Mosede Fort giver mulighed for, at eleverne må røre ved historien og leve sig ind i en tid, hvor der skulle træffes altafgørende beslutninger.