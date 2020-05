Kunstneren Henry Heerup elskede at fejre fødselsdag, Galerie Gammel Strand 1967. Foto: Ole Schelde/Heerup Museum

Museum fylder 20 år

Den 1. maj 2000 åbnede Heerup Museum i Rødovre, der formidler kunstneren Henry Heerups virke og værker. Det er nu 20 år siden.

I øjeblikket er museet midlertidigt lukket ligesom mange andre kulturinstitutioner pga. smitterisiko ved coronavirus.¨

Det hindrer dog ikke museet i at fejre mærkedagen, og på Heerup Museums facebook-side kunne man i dag læse et opslag med en hilsen fra museumslederen, der arbejder hjemmefra i øjeblikket, ligesom resten af museets medarbejdere.

I opslaget står der blandt andet:

"I dag kan vi fejre 20 år med skønne symboler, farverige kunstværker og livsbekræftende fortællinger fra en mesters hånd! Det har i to årtier været både sjovt, overraskende og tankevækkende at være museum for Henry Heerup – hele Danmarks folkekære kunstner."