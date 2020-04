Museum efterlyser: Hvordan ser din corona-hverdag ud?

Formålet med indsamlingen er dels at skaffe en bunke fotos, der kan blive bevaret til eftertiden på Kroppedals arkiver. Og dels at udvælge 25 billeder til en udstilling om corona-krisen på Vestegnen, som museet vil åbne næste år.

Indsamlingen foregår ved, at museet beder alle i Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj og Herlev om elektronisk at sende et foto af en ting, en situation eller en tilstand, der omgiver dem i deres hverdag - og som har forandret sig under krisen.