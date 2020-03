Se billedserie På Heerup Museum i Rødovre har man i disse coronatider valgt at bringe kunsten ud til publikum via det sociale medie facebook, mens museet er lukket for publikum. Så nogle gange om ugen bliver der postet et kunstværk fra museets udstilling "Det Var Kattens" med dertil hørende historie. Det fortæller museumsleder Anni Lave Nielsen (til venstre i billedet). Foto: Michael Dam/Heerup Museum

Send til din ven. X Artiklen: Museum deler kattekunst for at sprede ro og glæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museum deler kattekunst for at sprede ro og glæde

Vestegnen - 20. marts 2020 kl. 18:31 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Heerup Museum i Rødovre har man fundet en måde at nå ud til museumsgæster og andre interesserede, der i disse dage ikke kan få adgang til museet.

Alle kulturinstitutioner er nemlig lukket ned for publikum grundet risiko for smitte med coronavirus.

Via nyhedsbreve og facebook deler Heerup Museums personale små historier om de værker, der indgår i udstillingen Det Var Kattens, som i øjeblikket er sat op på museet.

Katte beroliger Museet tager udgangspunkt i kunstneren Henry Heerup, der levede mellem 1907 og 1993, og da han var særlig glad for katte både socialt og som motiv, er det katte, der er i fokus i den nuværende udstilling.

Således er et af de delte kunstværker et selvportræt af Henry Heerup, der fodrer katte og andre dyr, som omgiver ham. Et foto af maleriet er delt på museets facebookside den 17. marts sammen med historien bag.

I et andet lignende opslag på facebooksiden to dage forinden forklarer personalet, hvorfor museet har valgt at dele værker fra udstillingen: "Er du bekymret i disse corona tider, så husk at både kunst og katte kan virke beroligende. Kattens spinden siges bl.a. at sænke både kolesteroltallet og blodtrykket samt at reducere stresshormoner," skriver museet.

- Vi har simpelthen tænkt: Hvad kan vi gøre for at få kunsten ud til andre i den her situation, hvor vi er nødt til at lukke museet ned på grund af virussen. Vi er jo som personale stadig på arbejde, selvom vi arbejder hjemmefra, og vi vil gerne fortsætte med at dele viden om den udstillede kunst. Man bliver godt tilpas af Heerups billeder. Hans udtryk og brug af farver giver glæde. Der er brug for noget positivt netop i sådan en tid, hvor man er isoleret fra omverdenen, og her kan billedkunsten være en måde at få det budskab ud på, siger Anni Lave Nielsen, der er museumsleder på Heerup Museum.

Nye historier flere gange om ugen

Hun fortæller, at museets personale hjemmefra er i fuld gang med at samle de gode historier, der knytter sig til kunstværkerne, og at der vil blive postet en ny historie med tilhørende værk mindst et par gange om ugen på facebook, mens museet er lukket ned.

Netop udstillingen Det Var Kattens med sit kattetema er særligt populær og har bred appel blandt publikum.

Museet har også siden starten februar udnævnt "Ugens kat", hvor publikum kan skrive ind med historier om en særlig kat, eksempelvis katte der trøster, katte der betyder alt for deres ejere - og det er stadig opfordringen fra museet, som fortsat vælger ugens kat, hvis historie fortælles via museets nyhedsbrev.

Museet er indtil videre lukket til 30. marts 2020. Men følg i øvrigt med på Heerup Museums hjemmeside www.heerup.dk såvel som på facebooksiden "Heerup Museum".