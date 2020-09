Museer aflyser aktiviteter på Befæstningsdagen

Men efter den seneste udvikling i covid-19 i Danmark samt dertil hørende restriktioner har arrangørerne på Vestegnen nu valgt at aflyse deres arrangementer, der primært skulle have foregået udendørs.

Konkret gælder det både ved Oplevelsescenter Vestvolden i Rødovre, som aflyste festivitasen allerede den 10. september. Men nu også Forstadsmuseets aktiviteter ved Vestvolden i Brøndby og Hvidovre samt på Mosede Fort i Greve, hvor det ellers var planlagt, at der skulle have lydt bulder og brag fra kanoner og hvor børn samtidig kunne prøve kræfter med soldaterlivet anno 1914-1918 eller se teater. I Hvidovre var årets rollespilstema for børnene ellers at kurere den spanske syge, og i Brøndby var der planlagt rundvisning på volden om dens militære historie.