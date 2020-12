Motorvej spærret: Kæmpe kø

Der er fredag eftermiddag sket et trafikuheld på Motorring 3 i sydgående retning.

Motorvejen var helt spærret i sydgående retning efter uheldet, hvor meldingen kom klokken 16.08. Klokken 16.34 meddeles det, at et spor er åbnet forbi uheldsstedet, men at der er massiv kø.

Klokken 17.18 var meldingen, at der nu er ryddet op efter uheldet. Der er dog fortsat en massiv kø, som skal afvikles, inden trafikken kører normalt igen.

Uheldet skete ved Brøndby, kort efter Roskildevej.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at en person er blevet overdraget til Region Hovedstadens akutberedskab. Ingen skulle dog være kommet alvorligt til skade.

Hovedstadens Beredskab var på stedet med en redningsudrykning, da første melding gik på, at der var tale om et trafikuheld med flere biler impliceret - angiveligt et harmonikasammenstød. Også Vestegnens Politi rykkede ud til stedet.