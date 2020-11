En kvinde er blevet dømt for uagtsomt manddrab i forbindelse med en ulykke på Korsdalsvej i Rødovre.

Motorcyklist døde: Kvinde dømt efter voldsom ulykke

En 32-årig kvinde er blevet dømt for uagtsomt manddrab, efter en voldsom ulykke på Korsdalsvej i Rødovre, hvor en 64-årig motorcyklist mistede livet.

Sagen blev behandlet torsdag i Retten i Glostrup. Her blev den 32-årige kvinde idømt 20 dagbøder på hver 1.000 kroner, og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Ulykken skete en sen aften i begyndelsen af august 2019. Den 32-årige kvinde kom i sin bil kørende ad Korsdalsvej, og skulle svinge til venstre ad H.J. Holst Vej. Hun overså imidlertid motorcyklisten, der kom kørende på Korsdalsvej i modsat retning, og konsekvensen var et voldsomt sammenstød. Den 64-årige motorcyklist, der var fra lokalområdet, blev hastet til Rigshospitalets traumecenter til behandling, men hans liv stod ikke til at redde. Han døde i slutningen af august af de kvæstelser, som han fik i forbindelse med ulykken.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste tiltale for uagtsomt manddrab, og det blev den 32-årige kvinde dømt for. I retten forklarede kvinden, at hun simpelthen havde overset motorcyklisten i forbindelse med hun svingede til venstre. Hun modtog dommen.