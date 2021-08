Kalvebod Triathlon bliver en motionsfest for hele familien.

Motionsfest for hele familien

Vestegnen - 02. august 2021 kl. 11:41 Kontakt redaktionen

»Kalvebod Triathlon« afvikles for anden gang i Hvidovre, lørdag den 14. august. Det er et unikt triathlon-stævne i og omkring Hvidovre Havn, hvor både den aktive familie og supermotionisten kan udfordre sig selv i de tre discipliner; svømning, cykling og løb, og hvor der svømmes i Hvidovre Havn.

Foreløbig forventes, at flere end 500 atleter vil deltage i stævnet, idet der både er distancer for begynderen/familien, for super motionister en ¼ jernmand og en enkelt start/sprint for den danske elite m/k.

Stævnet er en rigtig god måde at se sin by og lystbådehavn på fra en ny vinkel og oplagt for den aktive teenager at udfordre enten far eller mor, eller bedsteforældre.

Stævnet afvikles med start og mål i Hvidovre Havn. Der er forskellige distancer at vælge imellem. Ens for alle distancer er, at der er vandgang i Hvidovre Havn, hvor der svømmes langs lystbådene, ud til en bøje, hvor der vendes, og svømmes retur til havnen. Herefter skal atleterne ud på en cykeltur rundt på Avedøre Holme, retur til havnen, og skifte til løbesko for at slutte af, med en løbetur i Kystagerparken, hvor man blandt andet skal forcere »bjerget«, videre langs stranden og kan løbe i mål bag kajakklubben, og her få sin velfortjente medalje.

En rigtig tilskuervenlig rute, og en afspærret cykelrute, så man kan roligt give den gas på cyklen.

Første start lørdag den 14. august er klokken 10.00.

Kl. 10.00: Familie Tri - 375 m svøm, 10 km cykling, 2,7 km løb ( her kan børn ned til 12 år deltage, man må gerne følges med en voksen).

Kl. 11.00: 1/4 Jernmand - 1000 m svøm, 40,5 km cykling (3 runder a 10 km), 11 km løb.

Kl. 14.00: DM i sprint er inddelt i aldersgrupper - aspiranter dvs. 10-11 årige, 12-17 årige, 18-23 årige og 23-39, samt age grupper.

Den 5. august kl. 18.00 kan man sammen med Hvidovre triatleter prøveløbe ruten. Mødested ved toiletterne i Hvidovre Havn.

Den 7. august kl. 14.00 kan man prøve åbent vand svømning, husk badehætte og svømmebriller. Mødested ved molen med »trappe til vandet«.

Man skal tilmelde sig før den 6. august på www.sportstiming.dk