Der er flere som har kommenteret, at pisken burde høre permanent til på et museum, men Hanne Frede tøver. - Det er det eneste, jeg har tilbage af min morfar, siger hun. Hun har dog taget snakken med sine børn om det, men den ældste datter vil meget gerne arve pisken og viderebringe familiehistorien til næste generation. Så Hanne Frede har besluttet, at så længe der er en i familien, som vil påtage sig den opgave, så bliver den i familien. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Morfars gestapo-pisk skal på Nationalmuseet: - Vi skal aldrig glemme

Alle disse oplysninger har Holger Henry Larsen ikke selv fortalt til Hanne Frede. For han kunne ikke lide at snakke om tiden under besættelsen. Nogle oplysninger fik hun fra sin mormor, som også var en del af Ringen, andre fra familiemedlemmer og fra Rigsarkivet, hvor hun slog ham op efter hans død.

Kassen i hjemmet i Albertslund er i øjeblikket tom. Pisken er hos Nationalmuseet, som snart åbner udstillingen "En skat til Danmark", hvor almindelige danskers genstande bliver udstillet for at fortælle de sidste 100 år af Danmarks historie.

Hanne Frede er stolt af, at pisken og hendes morfars historie nu bliver fortalt, men hun havde sine overvejelser, inden hun kontaktede Nationalmuseet. For morfaren var jo ikke glad for at snakke om besættelsestiden, og ville det dermed være forkert at gå offentligt med hans historie?