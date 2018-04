Se billedserie Bjarke Abel modtog dusør af politidirektør Kim Christiansen for at have grebet ind ved et røveri i Taastrup. Foto: Thomas Olsen

Mor til to i infight med stor biltyv

Vestegnen - 23. april 2018

Borgere blev hædret af Vestegnens Politi for at gribe ind. Bjarke Abel fulgte efter røvere fra Taastrup, mens Hamida Hammou i Rødovre forhindrede en mand i at stjæle hendes bil, hvor hendes to børn sad.

En VW Up! kan i en snæver vending godt bruges til eftersætning af røvere. Sagt med et glimt i øjet, for når alt kommer til alt, så er det ikke det optimale køretøj til lige den opgave.

Det kan Bjarke Abel fra Greve snakke med om. Han satte en tidlig morgen i april 2017 efter nogle mænd, der havde røvet en varebil ved Taastrup Torv.

Historien bag var, at en chauffør med kniv blev truet til at aflevere sine bilnøgler til en varebil, der indeholdt cigaretter til en værdi af 184.000 kroner.

Bjarke Abel så ikke selve røveriet, men lagde mærke til nogle mænd, der kom løbende ud til varebilen, satte sig ind og kørte fra stedet. Bjarke Abel syntes, at deres adfærd virkede mistænkelig, og fulgte efter. Under flugten skiftede gerningsmændene bil, og Bjarke Abel kørte efter, samtidig med han havde kontakt til vagtcentralen på politigården i Albertslund.

I sin VW Up! fulgte Bjarke Abel efter bilen ad Taastrup Hovedgade, Roskildevej og ud på motorvejen. Han erindrer, at hans lille bil rystede en del, efterhånden som hastigheden blev øget. Til sidst kunne han ikke følge med, og ved Vallensbæk mistede han kontakten til røvernes bil. Han kørte derefter tilbage til den efterladte varebil.

Ville gøre det igen »Lige da jeg var i det, tænkte jeg ikke så meget over det. Bagefter var jeg dog lidt rystet,« forklarer Bjarke Abel, som ville gøre det igen, hvis han stod i en lignende situation. Han mener det er afgørende, at borgerne hjælper politiet med oplysninger.

Bjarke Abels indsats var stærkt medvirkede til, at Vestegnens Politi kunne anholde en af gerningsmændene. Han har siden fået en dom på ét års fængsel og en bøde på 3.500 kroner

Fredag blev Bjarke Abel hædret af Vestegnens Politi, hvor han på politigården i Albertslund fik overrakt en såkaldt dusør af politidirektør Kim Christiansen. Dusøren består af et diplom og et kontant beløb.

Der var ros til Bjarke Abel og de øvrige dusørmodtagere for deres indsats:

»I handler - og det er altså ikke alle, der gør det. Vi vil gerne anerkende, at I har taget det ansvar, som I har gjort. Opgaven med at skabe tryghed kan ikke løses af politiet alene. Det er vigtigt, at politiets arbejde går hånd i hånd med borgernes indsats - som i jeres tilfælde. Godt gået!« lød det fra politidirektør Kim Christiansen.

Sloges med stor biltyv Der var også dusør til den handlekraftige kvinde Hamida Hammou, der forhindrede, at hendes bil - med to børn i - blev stjålet i Rødovre i foråret 2017.

En forårsdag sidste år holdt hun parkeret i Rødovre. Hendes tre-årige datter sad på passagersædet, mens hun selv sad på bagsædet og gav sit tre måneder gamle barn flaske.

Pludselig blev døren revet op. En fysisk høj og stor mand ville have fat i hendes bil, angiveligt så han kunne flygte fra nogen eller noget.

»Han skulle bare ikke køre af sted med mig og mine børn,« fortæller Hamida Hammou om den chokerende oplevelse.

Hun sprang ud af bilen og begyndte frygtløs at hive i manden, der forsøgte at starte bilen.

»Mine hænder og fingre var helt bevidstløse af at holde fast i manden og hive ham ud af bilen,« husker Hamida Hammou om slåskampen.

Hun hev og sled, samtidig med, at manden gentagne gange forsøgte at starte bilen men ikke kunne finde ud af det. Til sidst lykkedes det hende at få manden fjernet fra førersædet. Hamida Hammou sprang ind, fik startet bilen og kørte af sted. Vestegnens Politi blev alarmeret, og Hamida Hammou og familien medvirkede til, at gerningsmanden efterfølgende blev anholdt på Roskildevej i Rødovre. Der måtte tre politibetjente til at få ro på manden. Det viste sig efterfølgende, at han var påvirket. Han er siden blevet idømt 30 dages fængsel og en større bøde.

En af politifolkene, der var med ved anholdelsen, indstillede Hamida Hammou til den dusør, som hun forleden fik overrakt af politidirektør Kim Christiansen.

Selv om det var en voldsom oplevelse, så er hun i dag kommet videre. Hele situationen har taget mest på hendes tre-årige datter, som overværede den voldsomme hændelse.