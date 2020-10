Se billedserie Line Pernille Rånæs kommer tit til Power Cirkus med sin lille søn Aron. Foto: Pernille Rohde

Mor og baby: Prøv artistens yndlingsøvelser

Vestegnen - 19. oktober 2020 kl. 06:47 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Lille Aron på seks måneder er en af de trofaste deltagere, når Cirkusmuseet hver tirsdag byder på Power Cirkus.

Det foregår i museets fægtesal og er for kvinder med eller uden små børn, som gerne vil holde sig i form på en sjov og anderledes måde.

Arons mor Line Pernille Rånæs har taget ham med og hun nyder at kunne dyrke motion sammen med sit barn.

- Jeg var her også med min datter, da hun var baby, for tre år siden. Vi bor lige i nærheden og jeg synes det er super, at man ikke skal tilmelde sig, men bare kan møde op. Det er også hyggeligt at møde andre mødre og så er det billigt, smiler Line.

Denne tirsdag er fremmødet ikke ret stort og sådan har det generelt været i Coronatiden, fortæller Line Vittrup, som er træner på holdet sammen med Katja Overgaard.

Både Line og Katja er cirkusartister, men det betyder ikke, at deltagerne skal stå på hovedet, hænge i trapez eller gå på line højt oppe under loftet. Øvelserne er alle nemme at gå til og man bliver ikke presset til at yde mere, end man kan. Artiklen fortsætter under billedet

Power Cirkus i 13 år - Det er 13 år siden, at Power Cirkus blev holdt for første gang. Det var mig, der fik ideen dengang, hvor min søn var lille og jeg manglede et sted at tage hen og komme i form. Jeg havde ikke lyst til at gå et sted, hvor man skulle følge et team, men ville bare gerne træne i hyggelige omgivelser uden at få kritik, hvis jeg gjorde noget forkert, siger Line Vittrup.

Mange andre må have haft det som hende, for Power Cirkus har i alle årene haft mange trofaste deltagere. Line Vittrup overvejer, om der også skal oprettes et fædrehold.

- Nogle fædre har selv henvendt sig og efterlyst sådan et hold, så måske kan det også blive en mulighed, siger Line.

Den store fægtesal med det blanke, sorte gulv, fine hvælvede loft og mange cirkusredskaber danner en god ramme om de fysiske udfoldelser. Rundt omkring på gulvet ligger bløde tæpper, som de små kan ligge på, mens deres mødre træner og der er også mulighed for at trække barnevognen med ind, så de små kan få en lur undervejs. Line og Katja tager sig også gerne af børnene, mens mødrene laver øvelserne.

Lines yndlingsøvelser Træningen begynder med opvarmning og derefter viser Line de forskellige øvelser, man kan lave, før kvinderne selv går i gang i den rækkefølge de ønsker.

- Jeg har arbejdet i cirkus i mange år og har trænet med mange forskellige folkeslag. Vi gjorde ofte det, at vi sammensatte træningsprogrammet sådan, at vi hver især bidrog med vores yndlingsøvelser. Til Power Cirkus er det også alle mine yndlingsøvelser, jeg viser kvinderne, siger Line.

Med på sidelinjen er Katja Overgaard, der også gennemfører alle øvelserne til inspiration for kvinderne. Der er øvelser for hele kroppen og som nybagt mor er det ikke sikkert, at man kan lave dem alle. Men ingen ser skævt til én af den grund.

Lotte Lund Larsen er også mødt op denne tirsdag og hun har sin lille datter Mille på to måneder med. Mille vil helst ikke give for meget afkald på sin mor, men hun får dog nogle gode øjeblikke på det bløde tæppe sammen med Aron, mens Lotte træner. Også hun bor tæt på Cirkusmuseet og er glad for tilbuddet. Artiklen fortsætter under billedet

Afstand og sprit At der i øjeblikket ikke møder så mange op, skyldes utvivlsomt Corona. Men man behøver ikke at være bange, siger Line Vittrup.

- Vi overholder alle retningslinier, holder god afstand og spritter af.

Prisen for at deltage i en session Power Cirkus, er 60 kroner, men hvis man køber et medlemsskab til Cirkusmuseet for 140 kroner årligt, kan man frit deltage både her og til andre arrangementer på museet.

Power Cirkus har en facebookgruppe, hvor man kan finde flere informationer.