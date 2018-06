Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mor får ny kæreste hele tiden og så »glemmer« hun mig

Vestegnen - 03. juni 2018 kl. 07:11 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg elsker min mor men hader hende også, fordi hun hele tiden får en ny kæreste og så er hun ligeglad med mig.

Hvad skal jeg gøre?

N 13 år.

Svar Hej N.

Det er altid svært, når mor eller far får en ny kæreste. Det er desværre også en rigtig svær situation. Og jeg tror ikke, at du kan lide mit forslag til, hvordan vi skal afhjælpe det - men det er værd at kæmpe for.

Det bedste du helt klart kan gøre, er at snakke med din mor om, at du føler dig glemt. Tag og skriv nogen noter - stikord - på et stykke papir, så du har en idé om, hvad du vil sige.

Jeg tror desværre ellers ikke, at der andre »nemme« løsninger.

Du kan foreslå hende at I to laver en fast aften/dag om ugen, hvor det er mor-datter tid, hvor I sammen kan få talt ud og ellers bare hygge jer sammen, måske gå i biffen, se en god film hjemme, laver noget kreativt - og bare er sammen jer to.

Fortæl hende at du elsker hende, men at du har brug for at være sammen med hende, kun jer to. Hun vil sikkert blive rigtig glad for at høre det fra sin datter, dig. For hun elsker dig!

Vi håber det hjælper, ellers skriv ind igen.

Kh

Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Synes fars nye kæreste er lidt dum og underlig. Fx har hun ingen interesser, hun kigger kun på reklamer. Tror ikke hun har åbnet en bog. Kan ikke se hvad far ser i hende.

Skal jeg sige det til far?

Hilsen

K dreng 16 år.

Svar Hej K dreng.

Jeg kan godt forstå at du synes din fars nye kæreste er irriterende. Du kunne prøve at snakke med din far om hende, og om hvorfor du synes hun er irriterende. Hvis det ikke hjælper kunne du prøve at snakke om det med din mor eller ældre søskende, hvis du har en du kan snakke godt med.

Men det kan jo være, at dig og din fars kæreste skulle lære hinanden bedre at kende. Måske skulle du prøve at tilbringe noget tid sammen med hende, og så kunne det være at du finder ud af, at hun er rigtigt sød.

Husk din far er sikkert rigtig glad for hende. Så prøv at give hende en chance.

Hilsen

Olivia Z. og Frederik, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min mor er blevet kæreste med en anden kvinde. Det er mærkeligt fordi min mor og far har været sammen i 15 år og så blev de skilt.

Hvorfor er hun blevet til damer? Kan ikke lide det.

Hilsen

Dreng 13 år.

Svar Hej dreng 13 år. Jeg er ked af, at du har det sådan.

Jeg tror, det bedste du kan gøre ved det, det er at snakke med din mor. Du kan også snakke med din far. Jeg tror også gerne, at han vil hjælpe dig.

Det er faktisk meget normalt, at mennesker er biseksuelle (til begge køn) men vi kan godt forstå at det tager noget tid at vende sig til, når ens mor pludselig bliver det.

Måske skal du tage en snak med din mor og komme ud med nogle spørgsmål omkring hvorfor hun pludselig er til kvinder osv.

Men husk at hun altid vil være din mor og at hun altid vil elske dig.

Emma og Tobias, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Æv - hader mit liv lige nu, for jeg føler mig for fed, vejer for meget, er bumset og skolen gider jeg ikke.

Vejer 63 kg og er 158 cm høj.

Hjælp. Bh. Pige 14 år.

Svar Hej pige 14 år.

Det er rigtig ærgerligt, at du har det sådan. Heldigvis kan du gøre noget ved det.

Du kan prøve at tage din BMI. Hvis du ikke er tilfreds med dit resultat, kan du snakke med dine forældre, eller en lærer, en ven, eller sundhedsplejersken på skolen.

Mod bumser findes der en masse produkter og cremer, der kan hjælpe mod bumser. Tag ned på apoteket og spørg efter noget. Ellers kan du vaske dit ansigt inden du går i seng eller dyrke motion.

Prøv at finde noget godt ved sig selv og fokuser på dét - i stedet for det du synes er dårligt ved dig selv.

Kærlig hilsen

Tobias 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er ked af, at mine forældre skændes over alt hele tiden. Og de er begyndt at skælde mig ud og nu er jeg bange for, at de skal skilles og at det er min skyld.

Hjælp - hvad skal jeg gøre?

Pige 13 år.

Svar Hej pige.

Jeg kan godt forstå, at du ikke kan lide at dine forældre skændes, det er også super ubehageligt.

Er de begyndt at skælde dig ud, selvom det ikke har noget med dig at gøre, så er det jo ikke godt. Hvis de skælder dig ud for ting, som du gør, er det mere forståeligt.

Det er aldrig sjovt når/hvis forældre skal skilles, og jeg vil sige, at det aldrig er barnets skyld.

Jeg synes du skal snakke med dine forældre om det, det er helt sikkert det værd. Du får forhåbentlig svar på hvad du søger, og du får snakket med dine forældre.

Jeg håber mit svar hjalp, ellers skriv endelig ind igen!

Kh

Amalie, Børnepanelet.

