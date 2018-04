Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mor får hele tiden ny kæreste

Vestegnen - 08. april 2018

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg elsker min mor, men hader hende også, fordi hun hele tiden får en ny kæreste og så er hun ligeglad med mig.

Hvad skal jeg gøre?

N - 13 år.

Svar Hej N.

Det lyder da helt vildt nederen. Du må prøve at fortælle hende at du føler dig overset.

Du bør også sige at hun ikke behøver at introducere dig til dem alle sammen, det kan føles som om at du mister en halv faderfigur.

Hvis du fortæller hende, hvordan du føler, er jeg sikker på at hun vil tage hensyn til dig. Måske kunne du forslå en mor-datter dag hvor i får talt og hygget.

Vh

Victoria og Emma, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er træt af at mine forældre altid tager mere hensyn til min tvillingesøster.

Det er i alt, fx flere lommepenge og hvad vi skal lave hjemme. Øv og giv mig et råd.

Bh

K - dreng på 14 år.

Svar Hej K. Super irriterende, at du bliver behandlet anderledes end din søster.

Jeg tror det eneste du rigtig kan gøre ved det, er at snakke med dine forældre om det.

Dog bør du nok overveje nogle konkrete ting, som du kan referere til, og generelt nogle argumenter. Ellers kan det måske være en idé at komme med nogle konkrete forslag til ændringer.

Jeg håber at det løser sig.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg bliver mobbet i skolen hver dag og jeg kan ikke lide at gå der over.

Det er næsten hele klassen og min lærer siger ikke noget? Skal jeg selv gøre noget? Vil ikke sladre, for så bliver det nok også værre.

Hilsen og hjælp.

P - dreng 14 år.

Svar Hej P 14 år.

Jeg kan godt forstå, at det selvfølgelig ikke er rart at blive drillet.

Det skal der naturligvis gøres noget ved, da du jo ikke skal gå rundt og have det dårligt. Jeg kan sagtens se, hvorfor du frygter det bliver værre, hvis du »sladrer«. Det synes jeg dog ikke du skal være.

Jeg synes du bør snakke med din lærer om det, han har sikkert bare ikke bemærket, at de andre har drillet dig. Din lærer har faktisk pligt til at hjælpe dig. Hvis du ikke har lyst til at snakke med din lærer om det, kan du tage fat i en af dine forældre og få dem til at tage snakken med din lærer.

Ellers er der alternativet, at du ignorerer dem og håber på det går over, denne løsning fungerer dog ikke altid. Som sidste udvej kan du skifte klasse eller skole. Dog synes jeg du skal overveje det grundigt før du gør det, da du jo kan ende i en anden ligeså slem klasse, samt hvis du gør, får du nok heller ikke mulighed for at skifte tilbage igen.

Jeg håber problemet løser sig. Ellers er du meget velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg bliver mobbet fordi jeg er lidt tyk. Det siger især tre snobbede piger i klassen.

Jeg synes ikke at jeg er så tyk, men jeg tror snart selv på det.

Jeg er 152 cm og vejer 50 kg.

Hjælp - giv mig et råd så er I søde.

Kh

M - pige 12 år.

Svar Hej M 12 år. Det er absolut ikke okay, at de driller.

Nu er det selvfølgelig lidt svært at vurdere for os, da vi jo ikke har set hvordan du ser ud, men det er heller íkke så relevant. Det vigtigste er, at du er glad for, hvordan du ser ud og så må du absolut ikke tro på eller lytte til hvad de andre siger.

Desuden kan man beregne sit BMI og sammenligne sit BMI med kurver. Gør man dette ud fra de tal du har givet os, er du faktisk normalvægtig, så du behøver absolut ikke at tro andet!

Dog skal de piger jo selvfølgelig stoppes, da det absolut ikke er okay. Mit forslag vil være at du enten snakker med en af dine forældre, med en lærer eller med en person du føler dig tryg ved. Pointen er i hvert fald, at du får det sagt så der kan gøres noget ved det. Ellers kan du også prøve at ignorere dem, men denne løsning er dog ikke altid vejen frem.

Ellers er der også muligheden for at skifte skole eller klasse, men overvej det grundigt, da det ikke er sikkert at det bliver bedre hvis man gør det.

Derfor er dette en mulighed, men overvej det grundigt.

Håber at der kommer en løsning og de stopper, ellers er du velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg synes jeg er grim og nogen kalder mig «Slikhans« - og jeg hader dem der siger det!

Har ikke lyst til skolen mere fordi de mobber.

Hjælp mig, please.

XXX drengen 13 ½ år.

Svar Hej drengen 13 ½ år.

I teenagealderen er der mange der ser på sig selv og tænker at deres næse er grim, eller deres mave er grim, eller hele deres krop er grim.

Det man altid skal huske er, at du er din egen værste kritiker. Mange ser de grimmeste ting ved sig selv, imens andre ser de pæneste ting ved én. Hvis andre kalder dig »Slikhans« eller siger du er grim, er det sikkert fordi at de selv har det svært og lader det gå ud over dig.

Der er altid mulighed for at skifte skole.

Det er ikke alle der er så tarvelige. Men jeg lover dig for, at der er mange der synes du er pæn som du er. Du skal ikke lade andre påvirke dig til, at synes du er grim. Jeg håber du får løst problemet.

Tobias 15 år, Børnepanelet.