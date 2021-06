Mor eller far mistede jobbet: Her fik de hjælp

Mange familier er blevet ramt økonomisk af corona, fordi mor eller far har mistet jobbet. I Rødovre har man sat ind med en ekstraordinær beskæftigelsesindsats. Nu viser tallene, at det har virket - mange er blevet hjulpet til at finde ny beskæftigelse.

Det er sket i takt med genåbningen af samfundet, og efter Rødovre Jobcenter har iværksat en ekstraordinær og målrettet indsats for at hjælpe de ledige videre til ny beskæftigelse eller til uddannelse, der opkvalificerer og giver bedre muligheder for job.

- Fokus på brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. - Særlige aftaler med virksomheder, der rekrutterer – fx inden for rengøring, butik, industri og håndværk. - Alle ledige er blevet opfordret til at søge job som podere i testcentre. - Ledige, der kommer fra brancher med gode beskæftigelsesmuligheder som fx byggebranchen, social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, bliver kontaktet særskilt og løbende med konkrete jobmuligheder. - Styrket og målrettet kontakt direkte til virksomheder. - Særlig indsats for at opkvalificere ledige gennem uddannelse. Kilde: Rødovre Kommune

Et lyn fra en klar himmel

- På trods af alle de gode intentioner med hjælpepakker er der mange mennesker i Rødovre, der er blevet ramt af arbejdsløshed. For mange er det kommet som et lyn fra en klar himmel. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe de mennesker, der bliver ramt. Den gode nyhed er, at vi tydeligt kan se, at den målrettede og ekstraordinære indsats virker, siger formanden for beskæftigelsesudvalget Michel Berg.