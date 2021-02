Monique Viktoria Christiansen er ikke i tvivl om, at hun skal tilbage som stewardesse, når lufttrafikken igen kommer på vingerne.

Monique poder indtil hun kan komme op i luften igen

- Det er jo en grænseoverskridende ting at stikke en pind ned i halsen på folk, som hun siger på bagkontoret i podeklinikken på Hvidovre Hospital.

Før coronakrisen havde den 24-årige kvinde sin arbejdsplads mere end 10 kilometer over jordens overflade. Som stewardesse kender hun en masse andre afskedigede lufthavnsmedarbejdere, der nu arbejder på testcentre og podeklinikker rundt omkring i regionen.

Podeklinikken foretager fra 800 til 2000 podninger dagligt. Mandag er oftest allertravlest. På podeklinikken arbejder der seks koordinatorer, 15 fuldtidsansatte podere, og derudover omkring 50 timelønnede podere som melder sig ind på vagter. Podeklinikken har åbent fra klokken 8-22 for tidsbestillinger, men åbner kl. 7 for personale.

- Og der er tutor på til at begynde med som nyudklækket poder. Man vænner sig jo til det, siger Monique Viktoria Christiansen, der i dag nok har podet omtrent 10.000 mænd, kvinder og børn, selvom dette er et slag på tasken.

- Det handler om at være pædagogisk, siger Monique Viktoria Christensen om arbejdet med at pode børn.

Da det var travlest, kunne nogle af hendes kolleger nå at pode 200 borgere eller patienter på en dag. I gennemsnit er det dog nok nærmere 100 på en dag. For tiden med skiftehold grundet det reducerede arbejdspres sammenlignet med december.

Både børn og voksne takker ofte for den indsats, poderne udfører. Alt er dog ikke lutter idyl.

- Der er også dem, der siger, at man gør det dårligt. Man kan godt blive hakket lidt ned, men jeg tager det ikke personligt. Nogle borgere eller patienter har det bare svært med det, siger Monique Viktoria Christiansen, der ikke selv har haft problemer med at blive podet, siden hun som lille pige havde halsbetændelse.

- Jeg tager det sundhedsfaglige med mig videre i livet. At have oplevet travlheden midt i en pandemi som denne, siger Monique Viktoria Christiansen, der ikke er i tvivl om, at hun skal op i luften igen og fortsætte sit arbejde som stewardesse.