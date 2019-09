Mødes efter skuddrab: Vi vil have fred i gaderne

Mandag aften var flere end 200 borgere mødt op på Gildbrovej i Ishøj, efter søndag aftens skuddrab.

En voldsom hændelse, som har rystet mange beboere i Ishøj.

Det var Røde Kors' lokalafdeling i Ishøj, Næstehjælperne i Ishøj.og Kirkerne i Ishøj, der stod bag højtideligheden.

Den fandt sted på baggrund af en række voldelige episoder på gaderne i Ishøj det sidste års tid - også det aktuelle tragiske skyderi på Gildbrovej søndag aften, som er endt med et dødsfald.

Derfor havde repræsentanter for "Ishøj er vores by" taget initiativ til at sammenkalde borgerne i Ishøj til en fredelig markering af fælles sorg, bekymring og frustration.

Et par hundrede borgere var samlet ved krydset Gildbrovej og Vildtbanevej for at tale sammen, trøste hinanden og få bearbejdet de følelser og tanker, som skyderiet har rejst.

Arrangørerne havde inden højtideligheden understreget, at der ikke var tale om en demonstration for eller imod noget eller nogen, men en anledning til at være sammen midt i det, som er svært for alle borgere-