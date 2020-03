Borgmester i Rødovre kommune, Erik Nielsen (S), overdrager snart borgmesterkæden.

Møde om borgmesterskifte: Masser af håndsprit og plads mellem stolene

Vestegnen - 17. marts 2020 kl. 17:12 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. april får Rødovre Kommune en ny borgmester. Det har været på programmet siden sommeren sidste år, men afskeden med nuværende borgmester Erik Nielsen (S) kommer ikke til at foregå helt som planlagt.

Før coronavirussen ramte landet, var planen at Erik Nielsen ville overdrage borgmesterkæden til nuværende viceborgmester Britt Jensen (S) den 31. marts til det månedlige kommunalbestyrelsesmøde. Men det møde blev aflyst for noget tid siden for at undgå smittefare, da punkterne på dagsordenen ikke var presserende. Det samme gælder alle andre udvalgs- og byrådsmøder i kommunen. Men nu har man i stedet indkaldt til et ekstraordinært møde den 19. marts.

- Kommunalbestyrelsen skal godkende, at jeg træder ud som borgmester. Det var jeg slet ikke klar over. Men jeg går ud fra, at de godkender det, siger Erik Nielsen med et grin og fortsætter:

- Jeg var godt klar over, at de skulle godkende, hvis jeg trådte ud af kommunalbestyrelsen, men ikke som borgmester.

Grunden til at det bliver nu på torsdag i stedet for i slutningen af måneden er, at borgmesteren er nervøs for, at for mange vil have lagt sig syg i slutningen af måneden.

- Jo længere væk, jo større sandsynlighed for, at flere bliver ramt. Så jeg indkaldte så hurtigt som muligt, siger 66-årige Erik Nielsen og forklarer at ifølge vedtægterne skal mødet holdes.

Kommunalbestyrelsen tager alle de forbehold, som er muligt for at undgå smittefare.

- Der vil være god plads mellem stolene og masser af håndsprit, fortæller han.

De opfordrer også tilskuere til at holde sig væk fra mødet.

- Det er et officielt møde, så vi kan ikke bare lukke dørene af hensyn til demokratiet. Men vi håber, folk ikke dukker op, siger Erik Nielsen.

Han har selv fortalt de partifæller, som gerne ville komme og sige farvel og goddag til Erik Nielsen og Britt Jensen, at de skal blive væk for at undgå, at for mange bliver samlet i lokalet. På den måde kommer der maksimalt til at være omkring 25 mennesker i salen.

- Det hele kommer til at vare små 10-15 minutter. Jeg går ikke ud fra, at der vil være synderlig meget debat. Og det er heldigvis en stor sal, siger han.

Erik Nielsen har siddet 30 år i kommunalbestyrelsen og 26 af dem som borgmester.

- Jeg havde jo håbet på at hilse på mange af de borgere, som jeg har et specielt forhold til. Men i den her situation, så er det nok mere min egen forfængelighed, det går ud over. Og den kan godt tåle et knæk. Jeg bor jo stadig i byen og er stadig med i kommunalbestyrelsen, siger han.

Også afskedsreceptionen for Erik Nielsen er blevet aflyst. Om den bliver holdt en på et senere tidspunkt, er endnu usikkert.

Erik Nielsen har selv valgt at fratræde som borgmester. Han bliver dog i kommunalbestyrelsen denne valgperiode ud. Britt Jensen vil først officielt overtage pladsen som borgmester for Rødovre Kommune den 1. april.