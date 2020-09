Se billedserie - Judith er et ærligt menneske, der siger tingene højt. Det er udtryk for stort mod, siger Pernille Marott. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Møde med en modig mormor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møde med en modig mormor

Vestegnen - 27. september 2020 kl. 16:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvidovre-forfatteren -og journalisten Pernille Marott fortæller i en ny bog om Judith Rothenborg, der blev et kendt ansigt i DR-serien "Mormor på mandejagt". Nu mødes de til en sprudlende samtale ved et brunch-arrangement på Scandic Hotel i Hvidovre.

Hun smiler, griner, sprudler, gestikulerer - og taler meget.

Den 71-årige Judith Rothenborg "fylder" meget. Det er dog langt fra den fulde sandhed om hendes person, som også kan være alvorlig og skrøbelig.

Hun har og har haft et liv med både opture og nedture, med svigt og kærlighed.

Og Judith Rothenborg brænder igennem. I en forsamling, på tv-skærmen - og i bogen "Lykken venter lige om hjørnet", som journalisten og forfatteren Pernille Marott fra Hvidovre har skrevet.

- Judith står ved sit liv, og hun står ved de valg, hun har taget. Hun er ærlig, og hun siger det hun mener. Jeg tror Judith siger nogle ting højt, som mange bare går og tænker - og det er vældig inspirerende og udtryk for stort mod, siger Pernille Marott.

Søndag den 4. oktober kan de opleves på Scandic Hotel Hvidovre, til en livsbekræftende samtale. Scandic Hvidovre serverer fra klokken 10.30 en lækker brunch, som kan nydes før, under og efter samtalen, der begynder klokken 11.

Mormor på mandejagt Det var i kølvandet på DR-serien "Mormor på mandejagt", at Judith Rothenborg og Pernille Marott kom i kontakt med hinanden.

Judith Rothenborg er en kvinde med mod på mænd, og med mod på det digitale. Så på et tidspunkt gik hun på dating-app'en Tinder - og fortalte åbent og ærligt om det. Det endte med, at hun medvirkede i flere tv-udsendelser, og altså også i "Mormor på mandejagt".

- Jeg så hende på tv og syntes, at Judith var et interessant menneske med en spændende personlighed. Så ret tilfældigt kom vi efterfølgende i kontakt med hinanden, og det var startskuddet til bogen. Jeg brænder for at formidle, og i det her tilfælde er det bare fantastisk at skrive om et menneske, der taler med hjertet, fortæller Pernille Marott.

Svigt og kærlighed Judith Rothenborg er uddannet skuespiller og har en lang karriere bag sig med en blanding af teater, tv, film og som indlæser af en lang række lydbøger. Teater og film har altid været hendes første prioritet, men hun har i øvrigt beskæftiget sig med en bred vifte af kreative aktiviteter og har altid mange jern i ilden.

Og meget betegnende for hende, så har hun selv indlæst "Lykken venter lige om hjørnet" som lydbog.

Bogen er en åbenhjertig og personlig historie fuld af mod, livskraft og positiv tro på, at alting nok skal gå. Men bogen er også en barsk fortælling om en barndom med flere svigt end fødselsdage og en ungdom, hvor overgreb fyldte mere end omsorg.

En jagt på at blive elsket resulterede i et overflødighedshorn af skiftende mandebekendtskaber. Tosomhed og ægte kærlighed kommer kun i glimt, og dermed må hun fortsætte jagten - selv som en ældre dame. For kærlighed har ingen alder, som hun udtrykker det.

- Jeg håber, at min fortælling kan inspirere andre. Fx om at rejse sig, og blive ved med at tro på, at det nok skal gå, og at der hele tiden kommer nye muligheder, siger Judith Rothenborg.

Hun har stadig en fast tro på, at den store kærlighed venter lige om hjørnet. Også selv om hun lige nu holder en pause fra datinglivet på nettet.

- Jeg har nok haft en periode, hvor jeg mest rendte ind i det, jeg kalder øv-mænd. Jeg blev helt udmattet og træt, fortæller hun.

Nu kan Judith Rothenborg opleves i Hvidovre, og det er ikke tilfældigt. Pernille Marott er nemlig vokset op på Vestegnen, og har boet hele sit voksne liv i Hvidovre, hvor hun også har sit kommunikationsbureau.