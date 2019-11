Se billedserie Kim (på billedet til venstre) og Erik skal aflevere to senge, der er købt i Røde Kors-møbelbutikken i Ishøj By Center. Foto: Kim Rasmussen

Møbelindsamling søger frivillige

Vestegnen - 17. november 2019 kl. 19:22 Af Peter Erlitz

De frivillige samler møbler ind på hele Vestegnen, som derefter sælges i Røde Kors-butikken i Ishøj By Center. Det betyder et millionoverskud til humanitære formål og lokalt socialt arbejde. Nu søger de frivillige efter flere chauffører til møbel-lastbilen.

- Jeg ville ikke smide stolene ud, det syntes jeg de var for pæne til. I første omgang forsøgte jeg at sælge dem, men ingen ville købe. Og så kom jeg til at tænke på Røde Kors, og at stolene så ville gå til et godt formål.

Janni fra Albertslund har fået nye stole til spisebordet, efter hun er flyttet tilbage til sit nyrenoverede gårdhavehus i Albertslund. Og de "gamle" - men meget pæne - stole stod og fyldte i skuret.

Det gør de ikke længere. Kim og Erik fra Røde Kors-møbelbutikken i Ishøj By Center er kørt til Albertslund Vest for at hente Jannis stole.

De bliver derefter udstillet i butikken og der er næsten garanti for et hurtigt salg.

Møbelbutikken i Ishøj er ikke den eneste af sin slags på Vestegnen.

Der er også Røde Kors-møbelbutikker i blandt andet Rødovre - der dog er uden afhentningsmulighed - og Taastrup, drevet af frivillige.

En flot butik Hvis man kigger inden for i Røde Kors-butikken i Ishøj By Center, så kan man finde næsten alt til et hyggeligt hjem. Der er glas, spiseborde, reoler, senge, stole, sofaer og meget mere - alt sammen i god og pæn stand.

Det er en oplagt mulighed for fx studerende, der skal møblere for små penge, eller familier, hvor pengene ikke er så mange.

Ligesom Røde Kors-tøjbutikken i Ishøj, så drives møbelbutikken også af frivillige.

- Vi er cirka et halvt hundrede frivillige, der dels passer møbelbutikken i åbningstiden, dels kører ud og henter donationer og i nogle tilfælde også kører ud med møbler, forklarer

Carsten Fischer Jensen, der er leder af møbelbutikken, som er placeret centralt i Ishøj By Center lige overfor biblioteket.

Røde Kors-møbelbutikken i Ishøj har ikke problemer med at skaffe donorer. Flaskehalsen er kørselsafdelingen, hvor man godt kunne bruge nogle flere friske chauffører, fortæller Carsten Fischer Jensen.

- Chaufførerne kører to og to i vagter, og vi passer godt på vores frivillige. Fx går vi ikke på trapper, hvor der skal løftes og bæres. Det skal være sådan, at møblerne kan trilles på en møbelhund frem og tilbage til varebilen. Den har lift, så der heller ikke her skal løftes, forklarer butikslederen.

De frivillige har et godt og stærkt fællesskab, uanset funktion, så foruden at udføre et meningsfyldt stykke arbejde, så er der også plads til at hygge sig og have det rart sammen.

Høj kvalitet Røde Kors-møbelbutikken er på 250 kvadratmeter, og desuden har man et 250 kvadratmeter stort lager, hvor man deles om pladsen med Røde Kors-tøjbutikken i Ishøj By Center.

Det er fire år siden de frivillige åbnede møbelbutikken, og man er blevet positivt overrasket.

- Vi er jo ikke bedre, end de donationer vi får ind. Og her må vi konstatere, at der generelt er en fantastisk høj kvalitet på de møbler, vi får doneret, siger Carsten Fischer Jensen.

En god mulighed På deres tur i kassebilen er Kim og Erik nået til en adresse i boligområdet Gadekæret i Ishøj.

Det er Camilla, som er studerende, der har købt to senge i Røde Kors-butikken og får dem leveret. De to rutinerede chauffører har i første omgang lidt svært ved at finde boligen, men det lykkes, og så triller møbelhunden op foran døren med senge og natborde. Kim og Erik bærer møblerne ind, guidet af mormor Anni.

- Jeg synes det er godt, at fx unge har mulighed for at kunne købe møbler til en rimelig pris og samtidig støtte et godt formål. Jeg har også selv købt flere ting i butikken, og har også doneret, fortæller Anni.

Gode formål De frivilliges arbejde i Røde Kors-møbelbutikken løber op. Omsætningen ligger på cirka 1,2 millioner kroner om året. Der skal dog også betales husleje, varme, el og drift af varebilen. Godt halvdelen er dog overskud, så det bliver til mange penge.

De 34 procent af indtægterne går til Røde Kors' landskontor, der blandt andet bruger pengene til katastrofehjælp og hjælpeprojekter både internationalt og nationalt.

Resten af indtægterne anvendes til hjælpearbejde lokalt, primært i Ishøj.

Det er f.eks. julehjælp til økonomisk trængte familier og familienetværket, der modvirker isolation og ensomhed hos socialt udsatte børnefamilier. Også ferielejre for børn, der ellers ikke ville have mulighed for at komme på ferie, gives der penge til.

Hvis man vil læse mere om Røde Kors-møbelbutikken i Ishøj By Center, kan man klikke ind på www.ishoej.drk.dk

Hvis man gerne vil lægge nogle timer som chauffør i Røde Kors-møbelbutikken, kan man kontakte butiksleder Carsten Fischer Jensen på telefon 30302552.