Modtager større arv: Det skal pengene bruges på

I forbindelse med bobehandlingen er der søgt og opnået fritagelse for arveafgift. For at opnå fritagelsen har forvaltningen lavet erklæringer om, at arven vil blive anvendt efter ønsket i testamentet, at arven ikke vil føre til reduktion i bibliotekernes budget, og at der vil blive udarbejdet et særskilt regnskab for arvens anvendelse.