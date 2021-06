En 25-årig mand er blevet dømt for et groft overfald på en taxichauffør i Ishøj. Arkivfoto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Mobiltelefon reddede taxichauffør fra knivstik: Nu er dommen faldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobiltelefon reddede taxichauffør fra knivstik: Nu er dommen faldet

Vestegnen - 10. juni 2021 kl. 08:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det kunne være endt fatalt, da en sagesløs taxichauffør en nat i oktober 2020 blev overfaldet med kniv på en parkeringsplads i Ishøj. To gange stak gerningsmanden mod kroppen på taxichaufføren, men taxichaufførens mobiltelefon, som lå i en jakkelomme, skærmede for stikkene.

Nu er der faldet dom i sagen. En 25-årig mand er idømt ét år og ni måneders ubetinget fængsel.

Stak ud uden varsel Overfaldet fandt sted natten til den 8. oktober 2020 cirka klokken 01.30. Taxichaufføren var blevet færdig med sin vagt, og parkerede bilen på en p-plads ved Ågården og Bjerggården i Ishøj.

Pludselig satte en mand sig ind på passagersædet, bevæbnet med en kniv. Uden varsel stak manden ud efter taxichaufføren - i første omgang mod halsregionen, og derefter mod kroppen, hvor taxichaufførens mobiltelefon altså stoppede knivstikkene.

Det lykkedes taxichaufføren at flygte ud af bilen og komme væk. Gerningsmanden rodede i bilen, muligvis efter værdier, og inden han forsvandt, punkterede han begge baghjul og ødelagde et sidespejl på bilen.

Da taxichaufføren kom tilbage til bilen, var gerningsmanden forsvundet, og der var tilsyneladende ikke stjålet noget fra bilen.

Taxichaufføren slap fra overfaldet uden fysiske skader, men var stærkt chokeret.

Genkendt på foto Vestegnens Politi satte en efterforskning i gang. Knivoverfaldet var blevet optaget på taxiens overvågningskamera, men det lykkedes ikke i første omgang at sætte navn på gerningsmanden.

Vestegnens Politi sendte en fotoefterlysning af den mistænkte ud den 20. november klokken 08.28. Politiet fik hurtigt et troværdigt tip, og klokken 11.30 blev den 25-årige mand fra Vestegnen anholdt.

Dagen efter fremstillede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi den 25-årige i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, sigtet for forsøg på grov vold og forsøg på røveri. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Direkte i fængsel Nu er dommen så faldet, og den 25-årige blev kendt skyldig for forsøg på røveri og for forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Overfaldet på taxichaufføren var dog ikke det eneste, den 25-årige mand blev dømt for.

Han blev blandt andet også dømt for besiddelse af kokain og dopingmidler på en adresse i Ishøj, for et overfald i Taastrup, flere tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse og for en række overtrædelser af færdselsloven.

Da sagen onsdag blev afgjort i Retten i Glostrup, blev den 25-årige idømt ét år og ni måneders fængsel, ligesom han fik frakendt kørekortet. Desuden skal han betale en erstatning på godt 10.000 kroner for de skader, som taxien fik i forbindelse med overfaldet.

Retten bestemte, at den 25-årige fortsat skal være fængslet. Han modtog dommen.

Roser borgerne Anklager Robert Rafn, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, er tilfreds med dommen.

- Der var tale om et groft overfald på en sagesløs taxichauffør, som bare passede sit arbejde, og det kunne have endt langt alvorligere end tilfældet var. Jeg er tilfreds med, at retten også har set med stor alvor på sagen, siger anklager Robert Rafn.

Han roser også borgerne for deres medvirken til sagens opklaring.

- Der er grund til at rose borgerne for at komme med oplysninger til politiet, som efterfølgende har ført til anholdelse og domfældelse, siger Robert Rafn.