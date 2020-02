Mobilopgraderingen betyder, at der vil kunne komme enkelte driftsforstyrrelser i de kommende uger. TDC Net forventer, at andre mobilmaster i området tager over, så kunderne forhåbentlig bliver forstyrret mindst muligt.

Send til din ven. X Artiklen: Mobilt netværk: Ruller mere 5G ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobilt netværk: Ruller mere 5G ud

Vestegnen - 29. februar 2020 kl. 15:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TDC Net har netop udbygget mobilnetværket i Glostrup med forberedelse til 5G-nettet, og nu sker det i hele Albertslund.

5G vil være startskud til fremtidige anvendelser såsom fjernstyrede robotter, droner, fjernoperationer og selvkørende biler samt øge mulighederne for, at den mindre iværksætter og den større, etablerede virksomhed kan udbygge sin position som digital frontløber.

- I Albertslund vil man på TDC Net's mobilnetværk opleve markante forbedringer i forbindelserne. Og det bringer nye muligheder. 5G vil skabe fundamentet for digitale fremskridt, og TDC Net vil levere et mobilt netværk, som er skabt til en fremtid, hvor flere ting og maskiner bliver tilkoblet internettet, siger Andreas Pfisterer, direktør i TDC Net.

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune, siger:

- I Albertslund er vi de sidste mange år gået forrest med at udvikle fremtidens løsninger indenfor fx lys. Med DOLL i Hersted Industripark har vi afprøvet, testet og udviklet Smart City- og iOS-løsninger sammen med forskningsinstitutioner og virksomheder. Med udbredelsen af 5G-nettet tager vi et nyt skridt i den udvikling til gavn for både borgere og erhvervslivet i byen, siger Albertslunds borgmester.

Flere ting får konstant en mobilopkobling, så man fra sin mobiltelefon fx kan styre varmepumpen i sommerhuset eller finde sin parkerede bil. Det samme er tilfældet i erhvervslivet, hvor intelligente sensorer er med til at effektivisere driften indenfor smarte landbrug, smarte byer og smarte industrier.

Alt dette - og meget mere - stiller krav til høj kapacitet på netværket. Nettet skal være med til at sikre optimale, digitale udfoldelsesmuligheder for Albertslunds mange virksomheder. Der er store gevinster at hente i erhvervslivet ved fortsat digitalisering og 5G-implementering, og derfor er der stor værdi i at udbygge mobilnetværket med 5G allerede nu.

Dataforbruget stiger cirka med 40 procent om året. Det stiller større krav til netværket. Hvis man som forbruger vil ride med på digitaliseringsbølgen og fx ønsker, at kvaliteten på yndlingsserien på favorit-streamingtjenesten skal blive bedre, så skal mobilnetværket opgraderes.

- Desværre betyder mobilopgraderingerne også, at man kan opleve enkelte driftsforstyrrelser i de kommende uger. TDC Net forventer, at andre mobilmaster i området overtager dækningen, så vores kunder forhåbentlig bliver forstyrret mindst muligt. Vi beklager de gener, vores arbejde måtte medføre, siger Andreas Pfisterer.

Datoen for, hvornår alle danskere får adgang til 5G, er endnu ikke fastlagt. Implementeringen af 5G vil ske gradvist, og først fra udgangen af 2020 forventes de fleste mobiltelefoner at kunne understøtte 5G. TDC Net forventer derfor først at aktivere 5G i slutningen af 2020 og det vil ske i samarbejde med de tjenesteudbydere, der benytter netværket.