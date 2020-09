Mister både bil og kørekort

En yngre mand fra Rødovre har mistet både sin bil og sin førerret, efter han torsdag blev dømt skyldig i at have kørt bil med narko i blodet og uden førerret.

Den yngre mand havde købt en bil i begyndelsen af august 2019, og i slutningen af samme måned blev han stoppet af Vestegnens Politi i Glostrup. Her blev det afsløret, at manden ikke havde førerret, og samtidig indikerede en narkometertest, at han kørte med hash og andet narko i blodet. Der blev i den forbindelse udtaget blodprøver, som senere viste samme resultat som narkometret.