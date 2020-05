En 53-årig mand fra Brøndby har fået en dom på 10 dages betinget fængsel for at have ringet 112, da han var kommet til at smide sin nøgler væk.

Mistede sine nøgler og ringede 112: Nu er han dømt

Opringningen til 112 kom fra en 53-årig mand, der var kommet til at smide sine nøgler væk, og i sin berusede tilstand syntes han umiddelbart, at det virkede billigere at ringe efter beredskabet, fremfor at betale for at en låsesmed rykkede ud.