Se billedserie Selvom eventbranchen ligger på is, har Cocktail Company fra Glostrup fundet opskriften på at holde liv i festen med online cocktail-kurser fra lokalerne på Erhbvervsvej i Glostrup. Foto: V2Social

Send til din ven. X Artiklen: Mistede alle gæster - men pludselig eksploderede omsætningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistede alle gæster - men pludselig eksploderede omsætningen

Vestegnen - 02. marts 2021 kl. 06:41 Kontakt redaktionen

Danmarks største cocktailvirksomhed Cocktail Company, som ligger på Erhvervsvej i Glostrup, trodser både restriktioner og forventninger og er på vej til at lave deres bedste kvartal i virksomhedens historie med 14.000 virtuelle cocktailgæster i årets første måneder.

- Normalt er årets første måneder rigtig stille, hvor folk typisk holder lidt igen med alkohol og fest. Men efter vores virtuelle omstilling, forventer vi nu, at det bliver virksomhedens bedste kvartal nogensinde. Det er næsten ikke til at fatte, siger Martin Wiuff, der driver og ejer Cocktail Company med sine kompagnon Kevin Mørkvig Bjerring.

Virksomheden slår sin egen rekord med 8.000 gæster og et kvartal, der er over 300 procent bedre end deres hidtil bedste i 2019. På trods af den flotte udvikling betød coronakrisen dog stadig, at virksomheden tabte penge i 2020.

Virtuel succes vokser Der var ellers ikke meget at skåle for hos Cocktail Company i oktober 2020. Danmark var lukket ned og den vigtige julesæson, hvor virksomheden typisk har 20.000 gæster til cocktailkurser og fester, lå i ruiner. Pludselig var fremtiden i fare for virksomheden, der ellers har nydt succes og vækst gennem de sidste snart 10 år.

- Vi lever af at skabe cocktail-oplevelser til fysiske og sociale events, men efter nedlukningen valgte vi at tænke helt nyt for at holde gang i hjulene. Folk leder efter nye måder at være sammen på og ved at føre hele vores koncept over på en digital platform, kunne vi tilbyde folk en rigtig, social oplevelse i deres eget hjem, siger Martin Wiuff, medejer af Cocktail Company.

Det havde ellers været let at sende alle medarbejderne hjem, slukke lyset og håbe på hjælpepakker. I stedet valgte de to cocktail-iværksættere at gå all-in på deres idé om virtuelle events - og et post på LinkedIn satte gang i en lavine.

- Det er eksploderede bare - pludselig havde vi bookinger til 5.000 gæster over julen. Vi havde aldrig troet, at det ville tage fart på den måde, men vi skyndte os at bygge flere live-studier og hente folk ind. De danske virksomheder har virkelig taget konceptet til sig og fundet en vej til at give deres medarbejdere en fed oplevelse. Det har jo været en stor mangelvare det sidste års tid, siger Martin Wiuff, der står overfor et forår, der er fyldte med virtuelle events for små og store virksomheder.

Fortsætter online kurser På trods af succesen med de online cocktail-kurser ser ejerne frem til, at landet åbner op, og de igen kan tilbyde deres fysiske kerneprodukter. Men der er ingen tvivl om at den virtuelle oplevelse er kommet for at blive.

- Der findes mange virksomheder med lokationer i hele landet og uden for Danmarks grænser. Her har de virtuelle kurser og smagninger stadig et potentiale og derfor vil vi fortsat udvikle på produkterne, siger Martin Wiuff, stifter og medejer af Cocktail Company.