Mistænkt for overfald med kniv: Er nu fængslet

Overfaldet gik ud over to mænd i begyndelsen af 20'erne. Den 17-årige er mistænkt for, i forening med andre, at have slået de to mænd, og at have stukket ud efter den ene af mændene med en kniv, samtidig med han fremsatte trusler. Det lykkedes manden at undvige.