Mistænkt for mindst otte indbrud: Politiet vil have hjælp

Vestegnen - 02. april 2020 kl. 15:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indbrudsgruppen hos Vestegnens Politi har brug for borgernes hjælpe til at finde frem til to mistænkte indbrudstyve, som har huseret på det meste af Vestegnen.

De to mænd er mistænkt for at have begået indbrud i blandt andet Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup,

De to mistænkte beskrives sådan:







A er 33 år, 178 cm høj, almindelig af bygning, hvid i huden og europæisk af udseende, mellemlangt mørkt hår, blå øjne og overskæg. På billedet har han mørk kasket på hovedet, mørk jakke, mørke bukser, mørke sko med hvid kant og bærer en sort taske med hvide stafferinger.

B er 25-30 år og mellem 185-190 cm høj og almindelig af bygning og europæisk at udseende. På billedet er han iført grå/blå tophue, sort jakke med 4 lommer foran, blå jeans og mørke sko.

Vestegnens Politi kender identiteten på A. Han er en 33-årig østeuropæisk mand og er mistænkt for mindst otte indbrud på Vestegnen og er samtidig også mistænkt for flere indbrud i Nordsjælland.

- Vi har ledt efter ham og hans makker i en periode - og nu har vi vurderet, at vi har brug for offentlighedens hjælp til at fastslå, hvor han gemmer sig mellem de mange indbrud han er mistænkt for, siger lederen af Indbrudsgruppen, politikommissær Tue Lauenblad.

Kender man til de to mænds færden eller har man andre oplysninger i sagen, så kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.