Mistænkt for fire indbrud: Nu er de fængslet

Onsdag aften klokken 19.30 anholdt Vestegnens Politi to mænd på 34 og 46 år. De er mistænkt for fire nylige indbrud i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk og Fløng.

Torsdag blev de to mænd fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, og dommeren bestemte, at de skal være varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage. De to mænd har nægtet sig skyldige.