Mistænkeligt forhold: Tre personer anholdt

Tre personer er fredag aften blevet anholdt ved boligområdet Birkeskoven i Glostrup.

Det bekræfter Vestegnens Politi.

Politiet oplyser på Twitter, at man er til stede i Birkeskoven i forbindelse med et mistænkeligt forhold, som en patrulje fra Vestegnens Politi blev opmærksom på. Og det er i denne forbindelse, at tre personer er blevet anholdt.

På nuværende tidspunkt har Vestegnens Politi ikke yderligere oplysninger.

Birkeskoven er et boligområde i Hvissinge-området af Glostrup Kommune.