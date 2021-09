Mistænkeligt dødsfald undersøgt i lejlighed

Uniformerede betjente og teknikere i blå overtræksdragter var mandag eftermiddag til stede i en lejlighed i bebyggelsen Carlsro i Rødovre.

Her undersøgte man, hvad politiet i første omgang betegnede som et "mistænkeligt dødsfald" efter at have modtaget en anmeldelse.

- Der var nogle forhold som gjorde, at vi i første omgang betegnede dødsfaldet som mistænkeligt. Det viste sig dog, at der er tale om et naturligt dødsfald, oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, der ikke ønsker at uddybe, hvad der i første omgang fik politiet til at reagere og tilkalde teknisk assistance.

Mandag aften var politiet i gang med at lede efter pårørende til den afdøde for at meddele om dødsfaldet.