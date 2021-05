Se billedserie Selvom det var længe siden, kaninerne sidst havde hoppet, kunne de godt huske, hvordan man gør. Foto: Pernille Rohde

Misforstået dyr: Kaniner har stor personlighed

19. maj 2021

Den bløde pels og de lange ører gør kaninen til et dyr med høj nuttethedsfaktor. Og nuttede ser de ud, som de hopper af sted på banen hos 4H klubben i Glostrup, hvor en gruppe piger træner med deres kaniner hver tirsdag aften.

Selvom kaninen er et meget populært kæledyr. Men desværre også et misforstået kæledyr, mener mange. I den seneste tid har flere dyreinternater fokuseret meget på kaniner. På facebook og instagram har de slået fast, at en kanin ikke har et godt liv, hvis den altid sidder alene i et bur i haven. Den har brug for et langt mere aktivt liv, gerne som frikanin

Mødes i Klub Ejby En af dem, der er glade for, at der bliver sat fokus på kaniners behov, er Louise Nielsen. Hun er instruktør i 4H klubben, som holder til i Klub Ejby på Statenevej. Hun har selv haft kaniner det meste af sit liv. I øjeblikket har hun tre.

I 4H klubben er det børn og unge mennesker, som godt kan lide dyr, der holder til. De har fået lov til at mødes i Klub Ejby, hvor der både er kaniner, heste og grise. Louise Nielsen har primært med kaninerne at gøre. Hun arrangerer blandt andet kaninhop og taler med medlemmerne om, hvordan man bedst holder kanin.

- Kaniner er meget aktive dyr og de har en stor personlighed. En kanin trives ikke, hvis den sidder alene i et bur altid. Den skal have så meget plads som muligt, enten i en løbegård eller i hjemmet. Man kan for eksempel lade den løbe frit i sit bryggers og tage den ind i stuerne, når man er hjemme, siger Louise. Selv har hun sine kaniner i en stor løbegård. Artiklen fortsætter under billedet

Daniella har sin kanin Nagrito med til kaninhop. Foto: Pernille Rohde

- De er ude mindst seks timer om dagen og noget af det, de elsker mest, er at grave huler og tunneler. Derfor skal man sørge for at nettet omkring løbegården er gravet et godt stykke ned i jorden, forklarer hun.

Grene og sandbade - Hvis kaninerne er ude, er det også rigtig godt at give dem grene, de kan bide i. Sandbade er der også mange kaniner, der godt kan lide, fortæller hun.

Hvis man holder sin kanin indenfor som frikanin, er der nogle ting, man lige skal have tjek på: - Det er nødvendigt at renlighedstræne den og det kan man sagtens gøre, fuldstændig ligesom med en kat. Man skal også sørge for at alle ledninger er dækket af, så kaninen ikke bider i dem. Det kan man let gøre med kabelskinner, fortæller Louise.

Kolonidyr Kaniner er kolonidyr og derfor er det rart for dem at bo sammen med en eller flere artsfæller.

- Har man flere kaniner, er det helt nødvendigt, at de er neutraliserede, fordi de ellers bliver territoriale på grund af hormoner, forklarer Louise.

Hun mener ikke, der er meget store forskelle på kaninracernes temperamenter, men har dog nogle råd:

- Hvis man gerne vil have en meget rolig kanin, kan en dværgvædder være et godt valg. En hermelinkanin er mere følelsespræget, men en dejlig kanin, som jeg selv har haft uden problemer, siger Louise.

Ligesom hunde kan kaniner godt lide at lege.

- Den kan rigtig godt lide at få lov til at bruge hovedet lidt og synes det er sjovt at finde mad, man har gemt. Kaniner orienterer sig via lugtesansen og er derfor god til at snuse sig frem til maden.

En kanin er ligeså sjov at have som en hund, mener Louise.

- De er utroligt kælne og kan ligge på skødet i mange timer. De er dog tit ikke så glade for at blive båret rundt, siger Louise og anbefaler, at man lærer sig kanin at gå tur i snor:

- Når den er omkring fire måneder, kan man begynde at vænne den til at gå i snor, for så er dens knogler fuldt udviklet. Man kan også sagtens lære en voksen kanin det, siger Louise Nielsen.

Endelig på banen igen Og kaninerne, der træner kaninhop i 4H-klubben, er alle vant til at gå i snor. De bevæger sig trygt rundt på den lille bane, hvor forhindringerne bliver sat op. Fordi det er lang tid siden, de sidst har kunnet træne, skal nogle af dem lige have genopfrisket, hvordan man hopper gennem banen.

Der plejer at være syv-otte kaniner om tirsdagen i klubben og det er der også denne forårsaften, hvor man igen må mødes efter mange måneders nedlukning.

Og både piger og kaniner hygger sig.

- Det er dejligt at vi må komme her igen, siger Louise Nielsen og glæder sig til, at piger og kaniner også kan komme til dyrskuer og konkurrencer igen.

- Vi tager rundt til både små og store dyrskuer, blandt andet i Albertslund, Roskilde og Vilvorde og det kan både vi og kaninerne godt lide, siger Louise Nielsen.

Læs mere om klub 4H på www.4h.dk